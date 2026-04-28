ЛНР и Татарстан 28 апреля 2026 10:59

Балтасинский район передал гуманитарную помощь коммунальным службам Рубежного

Балтасинский район передал гуманитарную помощь коммунальным службам Рубежного
Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Из Балтасинского района Татарстана в Рубежное доставили 6 тонн гуманитарного груза. Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков и руководитель исполнительного комитета Балтасинского района Айдар Хайрутдинов передали подшефному городу 115 наименований оборудования, инструментов и расходных материалов для коммунальных служб. Общий объем помощи – более тысячи единиц.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В составе груза – сварочное оборудование и электроинструменты, фонари и прожекторы, тепловые пушки, обогреватели и удлинители, инвентарь для благоустройства и восстановительных работ (лопаты, грабли, метлы, тачки), строительные и крепежные материалы, включая хомуты, портативные плиты и нейлоновые стяжки, страховочно-спасательная веревка, 150 плит ОСБ.

Также переданы средства защиты и рабочая одежда: каски, перчатки, сигнальные жилеты, защитные комбинезоны и дождевики.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

