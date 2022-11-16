Балтасинцы собрали 4 млн рублей и отправили 6 тонн гуманитарного груза мобилизованным

На территории Балтасинского района Татарстана ведется работа по оказанию помощи мобилизованным и членам их семей, а также бойцам в зоне СВО. Жители района собрали почти 4 млн рублей для мобилизованных земляков Помимо этого, отправлено более 6 тонн разного рода гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальной странице района во «ВКонтакте».

В районе сформирован оперштаб по организации помощи семьям жителей, призванных по мобилизации на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. В связи с этим создана база данных членов семей и информация об их потребностях.

Организации и сельхозпредприятия района тоже оказали помощь семьям призванных резервистов, выплатив им от 10 до 60 тыс. рублей и предоставив средства за отработанные дни с компенсациями за неиспользованный отпуск. Также предприниматели района помогают семьям мобилизованных продуктовыми пакетами.

Помимо этого, в районе действуют дополнительные меры социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Так, 1 октября школьникам предоставлено бесплатное двухразовое горячее питание, с 1 ноября семьи освобождены от платы за детский сад. Также направлено обращение в балтасинский офис «Татэнергосбыта» об освобождении семей мобилизованных от уплаты за вывоз ТКО.