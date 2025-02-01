Баллоны с кислородом на борту самолета в Филадельфии могли быть причиной катастрофы
Баллоны с кислородом, которые были на борту потерпевшего крушение самолета в Филадельфии, могли стать причиной катастрофы.
Как сообщает РИА Новости, самолет потерпел крушение в штате Пенсильвания, упав на жилой массив.
В разбившемся самолете было шесть человек. Самолет был полностью заправлен, так как он направлялся в штат Миссури.
Выяснилось, что недалеко от места крушения на парковке McDonald's был найден один кислородный баллон.
В результате крушения повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.