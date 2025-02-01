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Происшествия 1 февраля 2025 09:45

Баллоны с кислородом на борту самолета в Филадельфии могли быть причиной катастрофы

Баллоны с кислородом, которые были на борту потерпевшего крушение самолета в Филадельфии, могли стать причиной катастрофы.

Как сообщает РИА Новости, самолет потерпел крушение в штате Пенсильвания, упав на жилой массив.

В разбившемся самолете было шесть человек. Самолет был полностью заправлен, так как он направлялся в штат Миссури.

Выяснилось, что недалеко от места крушения на парковке McDonald's был найден один кислородный баллон.

В результате крушения повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.

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