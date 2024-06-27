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Балки пролета эстакадной части моста через Каму в РТ смонтированы наполовину
Балки пролетного строения эстакадной части моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов смонтированы наполовину, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Пролетное строение моста через Каму будет состоять из двух частей. На русловой части пролет будет представлять собой цельнометаллическую конструкцию. На данный момент на седьмую, шестую, пятую, четвертую и третью опоры надвинули 576 метров конструкции, что составляет две третьих от всей длины пролетного строения», – отметили в ведомстве.
Полностью собрать металлическое пролетное строение моста и надвинуть его на опоры планируется в августе.
Эстакадная часть пролета моста будет стоять на 15 опорах. Строительство эстакадных опор выполнено на 80%. В частности, полностью готовы опоры с 13 по 22. Завершить строительство 8–12-й опор планируется после демонтажа стапельной площадки.
Сейчас ведется монтаж балок и устройство пролетного строения эстакадной части моста, а также строительство подходов к искусственному сооружению. Всего мостовики смонтируют 15 пролетов, на каждом из которых установят по 11 сборных железобетонных балок длиной 33 метра. Кроме того, идет армирование и бетонирование монолитных участков пролетного строения.
Затем рабочие уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. После этого на мосту установят освещение и барьерное ограждение.
Мост через Каму протяженностью 1,3 км строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это будет самое крупное мостовое сооружение на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург.
В состав всего обхода войдут 81 км четырехполосной автодороги, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Строительство объекта завершится до конца этого года.
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