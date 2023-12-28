Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море

Балкер под флагом Панамы, который следовал в один из дунайских портов по так называемому альтернативному зерновому маршруту, что продвигает Киев, подорвался в Черном море на мине, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в результате судно потеряло управление, на борту корабля случился пожар.

К балкеру были направлены буксиры, которые доставят корабль в порт. По предварительным данным, в результате подрыва пострадали два моряка.