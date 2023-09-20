Балканский след Рахимова в «Рубине»: трансферная ошибка или грамотный ход?

Казанский «Рубин» наряду с «Ахматом» – самый «балканский» в чемпионате России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рубин» взял курс на Югославию

После изоляции российского футбола от еврокубков трансферные потоки клубов Премьер-лиги резко изменились. Про игроков из Западной Европы теперь никто не думает, стало сложно удержать даже тех, кто находится на контрактах. Так что ранее привычные французы или испанцы для РПЛ уже экзотика. И по вполне понятным причинам отечественные клубы переключились на два главных рынка: Балканы и Южную Америку.

«Рубин» в этом плане исключением не стал. С поправкой, что латиноамериканский рынок в Казани отсеяли почти сразу после ухода спортивного директора Эдуарда Сафонова. Так что на протяжении всего лета клуб окружали исключительно слухи о возможных трансферах выходцев с Балканского полуострова. От Чаврича до Янковича – потенциальных фамилий с окончанием «ич» можно вспомнить больше десятка. И ожидания совпали с реальностью.

В последний день трансферного окна «Рубин» пополнили Урош Дрезгич, Лазар Ранджелович и Никола Чумич. Чуть ранее в Казань переехали Игор Вуячич и Мирлинд Даку. Не забываем и о Дарко Йевтиче.

В данный момент в Премьер-лиге выступает 36 представителей стран бывшей Югославии. То есть в среднем по 2-2,5 футболиста на каждую команду. «Рубин» этот график превышает значительно. Наряду с «Ахматом» казанский клуб – самый балканский в чемпионате России.

В футбольной среде многие знают о хорошей «связи» Рашида Рахимова с балканским рынком Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рахимов и Балканы – в чем подвох?

Примечательно, что клуб из столицы Чечни поддерживает данный тренд уже почти 10 сезонов. И задал его в свое время не кто иной, как Рашид Рахимов.

Тогда за «Терек» таджикского специалиста выступали косовар Бернард Бериша, а также албанцы Беким Балай и Одисе Роши. Играл за ту команду и громадный сербский форвард Марко Щепович. Не удивительно, что лидерами той команды из Грозного были именно балканцы, на которых Рахимов делал большую ставку.

До Грозного Рашид Маматкулович руководил «Амкаром». И там экс-югославцев было еще больше. За три сезона работы в Перми наставник успел познакомиться минимум с 4 сербами, 2 черногорцами, 2 хорватами, словенцем, боснийцем и македонцем. А напоминать о знаменитых болгарских футболистах, в честь которых придумали фразу «Без болгара нет «Амкара», даже не приходится.

Похожая ситуация была у Рахимова и в «Уфе» с «Локомотивом». Вряд ли все происходящее – банальное совпадение. В футбольной среде многие знают о хорошей «связи» специалиста с балканским рынком. И нет сомнений, что наличие целой пачки своих футболистов в команде – исключительное желание главного тренера и заинтересованных в этом людей.

Впрочем, в нынешнее время подобного рода перформансы от наставников уже не удивляют. Еще пару лет назад, когда «Рубином» руководил Леонид Слуцкий, появлялись слухи, что в Казань попадали лишь конкретные легионеры через конкретного агента. Но вряд ли это сильно волнует болельщиков. Намного важнее, чтобы эти самые иностранцы показывали результат на футбольном поле. Но и с этим есть проблемы.

В «Рубине» Слуцкого балканцы, включая даже 6-миллионного Хакшабановича, показать чего-то внятного на дистанции в несколько сезонов не смогли Фото: © rubin-kazan.ru

Балканы нестабильны. «Рубин» Слуцкого это доказал

Бывшие страны Югославии не просто так являются одними из главных поставщиков легионеров в Россию. Причин сразу несколько – от схожести языка до менталитета. Сами страны являются довольно футбольными, но в отличие от других европейцев балканцы не имеют высоких запросов по зарплате или уровню жизни. В России им вполне комфортно, и исторически они приживаются в Премьер-лиге довольно быстро.

Однако, несмотря на их огромное количество, с ходу назвать топовых балканских футболистов, переехавших из России в топ-5 Европы, довольно трудно. Из последних примеров можно назвать Николу Влашича, из более ранних – Милоша Красича, Ивицу Олича и Неманью Видича. Но даже это на фоне ежегодного круговорота крайне мало.

Вопреки распространенному мифу о выгодных балканцах, они являются крайне нестабильными. В «Рубине» Слуцкого их, кстати, тоже было немало. Но ни Деспотович, ни Уремович, ни Бегич, ни Йевтич, ни даже 6-миллионный Хакшабанович показать чего-то внятного на дистанции в несколько сезонов не смогли. Хотя регулярно получали на порядок больше игрового времени, нежели россияне.

За период всей тренерской карьеры Рахимова выделить в положительном ключе можно разве что Беришу из «Ахмата» Фото: © fc-akhmat.ru

Делая ставку на один рынок, «Рубин» рискует

Нет сомнений и в том, что будут выходить в основе и новоиспеченные легионеры «Рубина». Все-таки за новичков, по меркам клуба, уплачены немалые деньги. Да и иные обязательства по их выходу на поле наверняка имеются.

Собрав весомую «банду» из одного региона и сделав крен на определенный рынок, в клубе сильно рискуют. В Казани однажды уже пытались создать что-то подобное. Однако испанский «Рубин» Хави Грасии канул в Лету. Так же, как и португальское «Динамо». Показать результат с легионерами из одной страны получилось разве что у Сергея Семака, сумевшего найти подход как к аргентинцам, так и к бразильцам.

А что по Рахимову и его «любви» к Балканам? За период всей его тренерской карьеры выделить в положительном ключе можно разве что Беришу из «Ахмата», с которым он точно нашел общий язык. Другие игроки, как тот же Балай, как правило, выдавали только один яркий сезон. И то за редким исключением. Соответствует ли это распространенному мнению, что Рахимов хорошо работает с экс-югославцами? Есть сомнения.