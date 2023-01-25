Балицкий заявил, что ВСУ в районе Запорожья готовятся к контрнаступлению

Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы в районе города Запорожья, который находится под контролем Киева, и готовятся к проведению контрнаступления. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Мы эту ситуацию (речь о подготовке ВСУ контрнаступления) видим, понимаем и готовимся к встрече незваных гостей», – сказал он.

Балицкий добавил, что у российских сил накоплено достаточно ресурсов для проведения наступательных операций, но нужно принимать во внимание размер группировки Киева на этом направлении и понимать, что «встречать противника лучше в обороне». По его словам, в подконтрольной Киеву части Запорожской области размещена группировка ВСУ в размере до 40 тыс. бойцов.