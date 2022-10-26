Балицкий: ВСУ превращают город Запорожье в укрепрайон наподобие Мариуполя

Запорожье и промпредприятия города превращают в укрепрайон наподобие Мариуполя и «Азовстали». Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в эфире канала «Россия-24», передает ТАСС.

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наемников, – сказал Балицкий. – То, что делают в промзонах укрепрайоны, это точно так же подтверждается».

По его словам, число наемников в Запорожье измеряется тысячами, в основном они базируются на заводе «Автозаз».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что практически все крупные предприятия в подконтрольной Украине части Запорожской области стали опорными пунктами ВСУ. По его словам, речь идет о предприятиях «Запорожсталь» и «Запорожкокс», а также цехах алюминиевого комбината, где были уничтожены боевики иностранного легиона.

Киевский режим утратил контроль над 72-73% Запорожской области, под его контролем остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона.