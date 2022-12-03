news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
3 декабря 2022  13:44

Балицкий: ВС России пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону Запорожской области

news_top_970_100

ВС России держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки ВСУ прорвать оборону. Об этом врио губернатора региона Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале. 

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы», – сказал он. 

Балицкий также назвал фейком информацию о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы. 

«Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос», – подчеркнул он.  

Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожском областей проходили с 23 по 27 сентября, договоры были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина

 

#Запорожская область
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100