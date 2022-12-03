Балицкий: ВС России пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону Запорожской области

ВС России держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки ВСУ прорвать оборону. Об этом врио губернатора региона Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале.

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы», – сказал он.

Балицкий также назвал фейком информацию о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы.

«Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос», – подчеркнул он.

Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожском областей проходили с 23 по 27 сентября, договоры были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.