Балицкий: ВС России пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону Запорожской области
ВС России держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки ВСУ прорвать оборону. Об этом врио губернатора региона Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале.
«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы», – сказал он.
Балицкий также назвал фейком информацию о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы.
«Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос», – подчеркнул он.