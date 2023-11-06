Балицкий сообщил о начале строительства ж/д дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории области. Об этом передает РИА Новости.

«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат», — сказал руководитель региона.

Он отметил, что Акимовка расположена «ниже Мелитополя» — юго-западнее и это позволит обезопасить движение ж/д транспорта от обстрелов ВСУ, которые обстреливают железную дорогу, идущую вдоль Пологов в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

Балицкий заметил, что существующая дорога не только небезопасна, но еще и устарела. Новая ветка решит множество вопросов и положительно отразиться на развитии экономики региона.

«<...> мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», — заключил губернатор.