Балицкий: Россия владеет всеми данными о ситуации в Запорожье

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: kremlin.ru

Российская сторона владеет всей информацией об обстановке в контролируемом Украиной городе Запорожье, включая и данные о дислокации войск. Об этом заявил в интервью РИА Новости врио главы российской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье <…>», — сообщил чиновник.

Осведомленность российских сил Балицкий объяснил контактами с местными жителями. При этом он выразил надежду на скорое взятие города.

«В программе (развития Запорожской области на десять лет — прим. Т-и), конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять», — пояснил врио губернатора.

Кроме того, он уточнил, что ведутся дискуссии о создании для присоединенных в прошлом году к РФ территорий нового федерального округа, однако «предметного обсуждения пока не было».

Запорожская область была присоединена к России после плебисцита, который прошел в сентябре 2022 года. Украина и большинство других стран не признает его результаты. Сейчас Москва контролирует центральные и южные районы этого региона, а Киев — северные вместе с городом Запорожье.