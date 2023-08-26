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Балицкий: Россия владеет всеми данными о ситуации в Запорожье
Российская сторона владеет всей информацией об обстановке в контролируемом Украиной городе Запорожье, включая и данные о дислокации войск. Об этом заявил в интервью РИА Новости врио главы российской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье <…>», — сообщил чиновник.
Осведомленность российских сил Балицкий объяснил контактами с местными жителями. При этом он выразил надежду на скорое взятие города.
«В программе (развития Запорожской области на десять лет — прим. Т-и), конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять», — пояснил врио губернатора.
Кроме того, он уточнил, что ведутся дискуссии о создании для присоединенных в прошлом году к РФ территорий нового федерального округа, однако «предметного обсуждения пока не было».
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