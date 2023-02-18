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Балицкий рассказал, какая часть Запорожья контролируется Россией
В настоящее время под контролем России находится примерно 62,5% территорий Запорожской области. Об этом по время семинара для региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе» рассказал врио губернатора области Евгений Балицкий.
«В настоящий момент 62,5% области находится под контролем запорожской администрации и российских войск», — цитирует его ТАСС.
Напомним, что 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в качестве новых регионов, до этого в них прошли референдумы, посвященные этому вопросу. Соответствующие указы затем подписал Президент РФ Владимир Путин.
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