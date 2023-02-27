Балет «Пантера» расскажет о Сююмбике, Тукае, Гермогене и Шаляпине в стиле contemporary

Единственный в Татарстане профессиональный коллектив современного танца, флагман развития contemporary dance в регионе камерный балет «Пантера» представит завтра, 28 февраля, в КЦ «Сайдаш» оригинальную премьеру «Моя Казань», объединившую танец, музыку, видеоинсталляцию и другие средства выразительности. Но самое интересное — проект отдельными танцевально-музыкальными новеллами представит визуальные образы личностей, оставивших след в истории и культуре Казани: царицы Сююмбике, патриарха Ермогена, поэтов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, оперного гения Федора Шаляпина, писателя Максима Горького, художников Николая Фешина и Хариса Якупова, а также ряда других деятелей.

«Этот проект — неожиданность для нас самих. Мы работали в определенном жанре спектаклей современного танца, у нас родилась идея сделать проект для широкой аудитории, для любимого города, для больших масс людей, которые, может быть, не знают современный танец и не знакомы вообще с этим направлением. Нам хотелось, чтобы это было зрелище яркое, интересное, красивое, чтобы в художественной форме передать, с одной стороны, наши ощущения, нашу любовь к Казани, с другой стороны — попытаться самим и вспомнить, и понять, и переосмыслить ту культуру, которая сформировала наше сегодняшнее бытие, наш город, тех людей, которые оставили свой след на протяжении многих веков. Для этого мы связались с разными организациями, сами занимались аналитической деятельностью, искали материалы об этих людях, ходили на экскурсии, смотрели экспозиции. И это нас самих сподвигло переосмыслить все это в художественной форме», — рассказала директор балета «Пантера» и проекта «Моя Казань» Елена Беляева на пресс-конференции в «Татар-информе».

Она подчеркнула, что задача перед коллективом балета «Пантера» стояла сложная, поэтому на сцене решено было создавать не биографический образ некогда существовавшего человека, ставшего легендой в истории Казани, а скорее его художественный характер, образ его исторически значимого темперамента.

«Танцевать, например, патриарха Ермогена — сами понимаете, достаточно рискованный момент. Хотелось не просто поставить галочку, что эта фигура присутствовала в нашей истории, а чтобы она дошла до сердца зрителя, чтобы молодежь, новое поколение прикоснулось, вспомнило таких людей, которые составляют наш культурный базис. В этом нам помог Президентский фонд культурных инициатив. Мы долго работали над самим проектом, честно говоря, сами не очень верили, что получим этот грант, но когда получили, были просто счастливы. Финансы дают возможность чуть расширить в том числе и творческое мышление», — подчеркнула Беляева.

Финансирование позволило творческой группе приобрести, например, проектор, сетку для проекции, подиумы для создания сценического пространства, а также пошить нужное количество костюмов для всех 12 картин спектакля, каждая из которых посвящена отдельной личности в истории Казани из разных областей, начиная с политики и заканчивая искусством.

Образ патриарха Ермогена, к слову, довелось воплощать танцовщику Тимофею Жилину. В балете «Пантера» он танцует уже больше десяти лет, а самому ему за тридцать. По словам Елены Беляевой, после одной из репетиций с видеоинсталляцией, где присутствуют образы, связанные с Ермогеном, танцовщик после исполнения соло сказал, что будто на исповеди побывал.

«У него внутри возникло некое духовное чувство, связанное с Ермогеном, он прочувствовал его как некое причащение к чему-то высокому и большому. Надеемся, что у зрителя тоже возникнут такие ощущения», — сказала Беляева.

Современное направление танца contemporary dance, подчеркнул хореограф, создатель и художественный руководитель камерного балета «Пантера», заслуженный деятель искусств Татарстана Наиль Ибрагимов, ничуть не вступает в противоречие с историческими личностями, о которых рассказывает постановка «Моя Казань». Это лишь новая форма воплощения прошлого на сцене.

«На главные роли подбирались ребята, которые, на мой взгляд, наиболее близки по внутреннему контексту той или иной партии. На самом деле современная форма танца дает возможность взглянуть другими глазами, условно говоря, это другая призма, через которую мы можем взглянуть на те реалии, которые существовали в прошлом и которые есть сейчас. Вместе с академическими формами эта, современная, решает общую задачу, дает возможность еще одного взгляда, определяет еще одну грань восприятия реальности, в которой мы живем. А задачей было — найти более демократичный художественный язык, в том числе и чтобы говорить на нем в этой постановке с подростками, быть интересными им», — пояснил Наиль Ибрагимов.

При этом он подчеркнул, что любой проект начинает жить только с момента встречи со зрителем. Первая, напомним, у постановки «Моя Казань» случится уже завтра в КЦ «Сайдаш» в 18.30. На премьеру, по словам Елены Беляевой, пригласили в том числе и представителей Совета ветеранов, поскольку в постановке «много ретровпечатлений», но рассчитывают создатели пластического спектакля также на молодежь (школьников и студентов), которые смогут посетить постановку по Пушкинской карте, и даже на туристов. Познакомить с проектом «Моя Казань» последних, надеются организаторы, можно будет благодаря фильму, который, согласно грантовой заявке, должен быть снят в ближайшие три месяца, а в дальнейшем может быть показан как в туристических автобусах, так и, например, в школах.

«Сейчас есть некая проблема в том, чтобы вытащить людей из интернета. Пойти в театр, на зрелище, найти на это силы и время — эта проблема усугубляется в современном мире», — призналась Беляева.

Следующие два показа contemporary-проекта «Моя Казань» запланированы в КЦ «Сайдаш» на 14 апреля. Коллектив балета «Пантера», подчеркнул Наиль Ибрагимов, готов к тому, чтобы выходить с постановкой и по заявке желающих.

Соорганизатор мероприятия — автономная некоммерческая организация «Центр развития современного танца».