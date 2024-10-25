Балет «Кострома» на саммите БРИКС запустил международную «Танцевальную увертюру мира»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Русский национальный балет «Кострома» привез в Казань на саммит БРИКС спектакль «Национальное шоу России». Артисты во второй день саммита выступили перед главами государств — участниц организации, а в завершающий вечер показали постановку на сцене театра имени Галиасгара Камала.

«Шоу дает старт уникальному проекту „Танцевальная увертюра мира“, который воплощает в себе одновременно культурное разнообразие стран и общее для них бережное отношение к традиции, к историческому, целостному художественному наследию поколений. Эта инициатива ярко свидетельствует о важнейшей функции искусства — создание условий для взаимоуважительного межкультурного общения», — заявила в видеообращении к зрителям шоу официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Русский национальный балет «Кострома» — автор, инициатор и создатель проекта «Танцевальная увертюра мира». В 2025-2026 годах коллектив отправится в турне по восьми странам БРИКС: ОАЭ, Саудовской Аравии, Египту, Китаю, Индии, Бразилии, ЮАР и Эфиопии. Артисты будут не только показывать «Национальное шоу „Кострома“», но и проводить мастер-классы по народной хореографии, в том числе — перекрестные с танцорами принимающей стороны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый такой перекрестный мастер-класс также прошел в Казани: до начала шоу характерные национальные элементы танцев костромичи и танцовщики Госансамбля песни и танца Татарстана учились перенимать друг у друга. Эта часть проекта получила название «Международная творческая дача». Предполагается, что в дальнейшем хореографы и обучающиеся хореографии студенты из стран БРИКС будут приезжать на репетиционную базу Русского национального балета «Кострома» и в Губернскую балетную школу в Костроме для стажировки у ведущих специалистов России по народным танцам и создания готового номера для своих концертов или преподавательской работы.

«Инновация этого проекта в том, что мы не просто представляем культуру в этих странах, многонациональную, уникальную, самобытную, но и изучаем танцевальные традиции друг друга. Для этого мы создаем новые механизмы взаимодействия. Таким стал Альянс народной танцевальной культуры стран БРИКС, протокол о котором был подписан министрами культуры стран БРИКС во время Культурного форума стран БРИКС в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. Сегодня же мы запустили молодежный межнациональный флешмоб, который призван объединять сердца людей через любовь, добро и танец. Ведь язык танца — самый понятный, самый доступный для передачи культурного кода стран, самый универсальный язык», — сказала, общаясь с журналистами, президент Русского национального балета «Кострома» Елена Царенко.

Программа «Национальное шоу России» существует уже двадцать лет. Ежегодно с 2005 года коллектив представляет ее в Москве, а также побывал с ней в 45 турне, объездив 27 стран мира. Сам балет, созданный в 1991 году, был признан в 2013 году объектом культурного достояния Костромской области и считается культурным брендом современной России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальное шоу — ожившая в танце история Российского государства. От языческих племен через крещение Руси и многообразие народов, становящихся частью расширяющей границы страны, до мещанского быта XIX века и СССР с достижениями в освоении космоса и в балете, стилягами, русской зимой. Отдельный номер посвящен скани — ювелирной технике, когда из скрученной проволоки (золотой, серебряной, медной) создается ажурный предмет. Так создаются серьги, колье и даже ларец или самовар. Скань — визитная карточка Костромы, одного из городов Золотого кольца России.

Оригинальный спектакль «Национальное шоу России» восемь раз меняет декорации. В Казани постановка шла только в сопровождении видеопроекции в рамке, стилизованной под скань. Обычно шоу с двумя антрактами длится два часа, зрители в столице Татарстана смотрели его без перерыва, а также без номера «Первая прогулка», в оригинальной версии постановки представляющего еврейскую общину России.

Татарский танец в спектакле балет «Кострома» делегировал Госансамблю песни и танца Республики Татарстан. Коллектив как носитель национальной культуры представил номер «Сармановский хоровод».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После турне Русского национального балета «Кострома» по странам БРИКС осенью 2026 года, анонсировала Елена Царенко, планируется провести Фестиваль народной танцевальной культуры стран БРИКС.

Артисты из Татарстана, задействованные в культурной программе саммита БРИКС в Казани, по его итогам тоже уже планируют гастроли в государства — участницы объединения.

«Коллективы Республики Татарстан активно гастролируют по различным регионам и странам. И страны БРИКС, которые были на форуме, увидев красоту культуры Российской Федерации, красоту коллективов, представляющих свою программу от Республики Татарстан, уже приглашают наши коллективы [к себе] для работы в рамках культурных программ», — сообщила журналистам заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

После спектакля Лейла Фазлеева и заместитель министра культуры Татарстана Юлия Абрамова прошли за кулисы, чтобы лично поблагодарить артистов обоих коллективов и сделать с ними общее фото.