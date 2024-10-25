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Балет «Кострома» на саммите БРИКС запустил международную «Танцевальную увертюру мира»
Русский национальный балет «Кострома» привез в Казань на саммит БРИКС спектакль «Национальное шоу России». Артисты во второй день саммита выступили перед главами государств — участниц организации, а в завершающий вечер показали постановку на сцене театра имени Галиасгара Камала.
«Шоу дает старт уникальному проекту „Танцевальная увертюра мира“, который воплощает в себе одновременно культурное разнообразие стран и общее для них бережное отношение к традиции, к историческому, целостному художественному наследию поколений. Эта инициатива ярко свидетельствует о важнейшей функции искусства — создание условий для взаимоуважительного межкультурного общения», — заявила в видеообращении к зрителям шоу официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Русский национальный балет «Кострома» — автор, инициатор и создатель проекта «Танцевальная увертюра мира». В 2025-2026 годах коллектив отправится в турне по восьми странам БРИКС: ОАЭ, Саудовской Аравии, Египту, Китаю, Индии, Бразилии, ЮАР и Эфиопии. Артисты будут не только показывать «Национальное шоу „Кострома“», но и проводить мастер-классы по народной хореографии, в том числе — перекрестные с танцорами принимающей стороны.
Первый такой перекрестный мастер-класс также прошел в Казани: до начала шоу характерные национальные элементы танцев костромичи и танцовщики Госансамбля песни и танца Татарстана учились перенимать друг у друга. Эта часть проекта получила название «Международная творческая дача». Предполагается, что в дальнейшем хореографы и обучающиеся хореографии студенты из стран БРИКС будут приезжать на репетиционную базу Русского национального балета «Кострома» и в Губернскую балетную школу в Костроме для стажировки у ведущих специалистов России по народным танцам и создания готового номера для своих концертов или преподавательской работы.
«Инновация этого проекта в том, что мы не просто представляем культуру в этих странах, многонациональную, уникальную, самобытную, но и изучаем танцевальные традиции друг друга. Для этого мы создаем новые механизмы взаимодействия. Таким стал Альянс народной танцевальной культуры стран БРИКС, протокол о котором был подписан министрами культуры стран БРИКС во время Культурного форума стран БРИКС в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. Сегодня же мы запустили молодежный межнациональный флешмоб, который призван объединять сердца людей через любовь, добро и танец. Ведь язык танца — самый понятный, самый доступный для передачи культурного кода стран, самый универсальный язык», — сказала, общаясь с журналистами, президент Русского национального балета «Кострома» Елена Царенко.
Программа «Национальное шоу России» существует уже двадцать лет. Ежегодно с 2005 года коллектив представляет ее в Москве, а также побывал с ней в 45 турне, объездив 27 стран мира. Сам балет, созданный в 1991 году, был признан в 2013 году объектом культурного достояния Костромской области и считается культурным брендом современной России.
Национальное шоу — ожившая в танце история Российского государства. От языческих племен через крещение Руси и многообразие народов, становящихся частью расширяющей границы страны, до мещанского быта XIX века и СССР с достижениями в освоении космоса и в балете, стилягами, русской зимой. Отдельный номер посвящен скани — ювелирной технике, когда из скрученной проволоки (золотой, серебряной, медной) создается ажурный предмет. Так создаются серьги, колье и даже ларец или самовар. Скань — визитная карточка Костромы, одного из городов Золотого кольца России.
Оригинальный спектакль «Национальное шоу России» восемь раз меняет декорации. В Казани постановка шла только в сопровождении видеопроекции в рамке, стилизованной под скань. Обычно шоу с двумя антрактами длится два часа, зрители в столице Татарстана смотрели его без перерыва, а также без номера «Первая прогулка», в оригинальной версии постановки представляющего еврейскую общину России.
Татарский танец в спектакле балет «Кострома» делегировал Госансамблю песни и танца Республики Татарстан. Коллектив как носитель национальной культуры представил номер «Сармановский хоровод».
После турне Русского национального балета «Кострома» по странам БРИКС осенью 2026 года, анонсировала Елена Царенко, планируется провести Фестиваль народной танцевальной культуры стран БРИКС.
Артисты из Татарстана, задействованные в культурной программе саммита БРИКС в Казани, по его итогам тоже уже планируют гастроли в государства — участницы объединения.
«Коллективы Республики Татарстан активно гастролируют по различным регионам и странам. И страны БРИКС, которые были на форуме, увидев красоту культуры Российской Федерации, красоту коллективов, представляющих свою программу от Республики Татарстан, уже приглашают наши коллективы [к себе] для работы в рамках культурных программ», — сообщила журналистам заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
После спектакля Лейла Фазлеева и заместитель министра культуры Татарстана Юлия Абрамова прошли за кулисы, чтобы лично поблагодарить артистов обоих коллективов и сделать с ними общее фото.
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