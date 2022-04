Балерина в хиджабе: долгий путь австралийской татарки Стефани к мечте

История девочки из Сиднея, решившей стать первой в мире балериной в хиджабе, впечатлила жителей многих стран. Стефани с двух лет занимается балетом, но когда в 2010 году она надела хиджаб, все двери балетных школ перед ней оказались закрыты. Тогда мама девочки Алсу Курлоу основала собственную балетную школу.

Сегодня Стефани является послом кампании Remove Hate From The Debate, которая борется с травлей в интернете, а также стипендианткой Aim for the Stars и Game Changer Scholarship от бренда Björn Borg. В 2017 году Стефани выступала с докладом на конференции по правам женщин в Индонезии Resonation Women's Empowerment Conference, в 2018 году она была приглашена в летнюю школу Датского королевского балета, еще через год стала участницей глобальной кампании Love the Progress с американским брендом Converse.

«Меня не принимали балетные школы из-за хиджаба»

– Стефани, почему ты выбрала балетное искусство?

– Я начала танцевать, когда мне было два года, и выступала в театре Риверсайд до 2010 года, когда приняла ислам вместе за моей мамой, потом ислам за нами приняли мой папа и братья, Альхамдулиллах.

В исламе для меня все имеет значение. Мне нравится быть скромной, вести здоровый образ жизни и избегать вредных привычек. Одно из религиозных требований в исламе – ношение хиджаба. Я начала носить хиджаб постоянно, когда мне было 10 лет. Моя семья оказала мне невероятную поддержку.

Вскоре я перестала выступать, потому что изо всех сил пыталась примирить свою новую религию с балетным искусством. Некоторые строгие мусульмане считают, что танцы в религии запрещены. Поэтому я изначально чувствовала себя неловко. Я думала, что моя мечта не осуществится. Как только я увидела женщин в хиджабах в новостях и в социальных сетях, я поняла, что это возможно!

Меня вдохновили такие женщины-первопроходцы, как афроамериканские балерины Микаэла Де Принс и Мисти Коупленд, фигуристка в хиджабе из Объединенных Арабских Эмиратов Захра Лари и первая ведущая новостей в хиджабе на американском телевидении Нур Тагури, которые, несмотря на трудности, смогли достичь своей цели.

Меня не принимали балетные школы из-за хиджаба. Тогда моя мама открыла Академию исполнительских искусств, в которой преподавали балет, занятия по искусству для таких девочек, как я, где никто не спрашивал детей, почему они одеваются или выглядят определенным образом.

Признаюсь, тогда мне пришлось поработать над восстановлением силы и гибкости. В том же году я заняла первое место на конкурсе мусульманских талантов и была награждена как «Самая вдохновляющая молодая звезда» на конкурсе талантов среди молодежи в Сиднее.

В 2016 году запустила онлайн-кампанию краудфандинга, чтобы могла тренироваться на собранные деньги в профессиональной балетной школе. Позже в том же году получила первую в истории стипендию Game Changer Scholarship от известного шведского бренда Björn Borg.

Далее меня пригласили посетить летнюю школу Королевского датского балета. Там я нашла много новых друзей, многому научилась. Учителя и уроки были такими замечательными, и я до сих пор помню все уроки, которые выучила. Это особенное чувство – находиться в зале с таким количеством трудолюбивых и вдохновляющих танцоров каждый день, поддерживающих друг друга. Объездила Европу в течение пяти недель сольно.

«Талант и техника не измеряются длиной юбки или хиджаба»

– Часто вижу девушек, которые носят хиджаб из-за моды. Как ты воспринимаешь хиджаб?

– Ислам много значит для меня. Мне нравится быть скромной, мне нравится сохранять достоинство. Мне нравится видеть цель в своей жизни. Мне нравится вести здоровый образ жизни и избегать того, что оказывает тлетворное и пагубное влияние.

Хиджаб – это часть того, кто я есть, и представляет прекрасную религию, которую я люблю. Во время выступления на сцене и в зале так много людей, но я могу разглядеть женщин в хиджабе. Это и есть особая связь, когда смотришь на зрителей и становишься как никогда счастливой.



Изначально не понимала, почему хиджаб вызывал у людей негативную реакцию, поскольку в прошлом балет склонялся к более закрытым костюмам. Ведь балерины традиционно носили длинные юбки и платья в XVII и XVIII веках. Балет был таким скромным в те времена…

Талант и техника не измеряются длиной юбки или хиджаба. Мой хиджаб – это выражение моей любви ко Всевышнему. Хиджаб покрывает мое тело, но не мой разум, сердце и талант. В самом деле, не обязательно носить открытую одежду, чтобы заниматься искусством.

Могу с уверенностью сказать – я чувствую глубокую связь между танцем и верой. Моя вера очень важна для меня. И поэтому я думаю, что это действительно проявляется в моем танце. Нужно всегда и везде оставаться собой. Решения можно найти там, где другие видят проблемы.

«Я сталкиваюсь со многими трудностями и критикой всю свою жизнь»

– Каково же было маленькой хрупкой девочке встретиться с непониманием и даже осуждением окружающих...

– Мне кажется, люди, которые впервые видят меня на сцене в хиджабе, немного шокированы, потому что, вероятно, они никогда раньше такого не видели. Некоторые люди говорят мне, что я не принадлежу балетному миру, что я не могу выражать искусство с закрытой одеждой. Очень тяжело ломать стереотипы, поменять систему, так как традиционно национальные меньшинства слабо представлены в балете, и в основном преобладают студенты со светлой кожей.

Танец для меня – как умение летать. Это делает меня свободной. Я влюбилась в это чувство, которое ты испытываешь, когда танцуешь и забываешь обо всем вокруг.

Некоторые люди отмечали, что танцоры больше заинтересованы в том, чтобы вы увидели, на что они способны, а не на то, как они выглядят.

Я с нетерпением жду того времени, когда ношение хиджаба не будет опубликовываться как сенсация на первых полосах газет, потому что разные убеждения, одежда не должны быть решающим фактором в том, следуете ли вы за своей мечтой или нет.

Я сталкиваюсь со многими трудностями и критикой всю свою жизнь. У меня есть мечта, и если я хочу ее достичь, я двигаюсь вперед каждый день к этой мечте. Думаю, мне еще предстоит пройти долгий путь.

Нужно постоянно развиваться, как профессионально, так и личностно. Позвольте себе почувствовать свободу, когда вы выражаете свою индивидуальность.

– Стефани, твоя история вдохновила многих. Можешь о них рассказать?

– Да, я знакома с австралийским дизайнером Тарезе Клименс, которая, вдохновленная моей историей, шила мне сценические костюмы. Получаю много рисунков от девочек с моими портретами и фотографии кукол, одетых в мои костюмы.

Я часто получаю сообщения от девочек и женщин, которые надели хиджаб, увидев мою историю. Некоторые девушки пишут, что теперь чувствуют себя более уверенно, нося хиджаб в повседневной жизни, говоря, что они не боятся носить его на публике из-за моей истории… Им не нужно идти на компромисс со своими убеждениями и ценностями только из-за нынешних общественных взглядов.

Многие люди не осознают, но, как и в случае с расовой принадлежностью, к религиозной принадлежности относятся с предубеждением. Для мусульманки, носящей хиджаб, это предубеждение становится более очевидным. Несмотря на критику, ничто не мешало мне гордиться своей личностью, верой и профессией.

«Горжусь, что во мне течет татарская кровь»

– Стефани, знакома ли ты с татарской культурой?

– Да, конечно. У нас в Сиднее есть татарская диаспора, одним из организаторов которой является моя мама. В 2019 году у нас организовали Сабантуй. Пригласили русских, украинцев, австралийцев, узбеков, унгурцев, таджиков. Кроме того, я с мамой побывала на ее родине. Мне понравилась атмосфера татарской деревни. Кстати, впервые увидела столько много настоящего снега!

По праздникам мама обязательно приготовит мои любимые татарские блюда, например эчпочмаки, домашнюю лапшу. С удовольствием смотрю видеозаписи, где показывают татарские танцы, татарские костюмы. Мне интересно слушать, когда мама рассказывает мне об истории татар. Знаю некоторые татарские слова: исәнмесез, рәхмәт и т.д. В Австралии знают о татарах, и я горжусь, что во мне течет татарская кровь.

– Стефани, какие у тебя планы на будущее?

– Я планирую усердно работать. Выступать за расширение прав и возможностей молодежи, женщин и представителей различных рас и культур.

Хочу посвятить большую часть своего времени тому, чтобы стать профессиональной балериной в течение следующих нескольких лет, но я также думаю о своем будущем и за пределами балета. Например, в 11 лет, когда у меня был перерыв в балетном искусстве, я заинтересовалась живописью, и мои картины участвовали в выставке. В 11 лет я получила первую премию на конкурсе юных писателей, и моя повесть была опубликована в книге. Однако новообретенная любовь была не сравнима с моей любовью к танцу, и я тогда я решила вернуться к балету.

Позднее в моей карьере появилась одна из моих самых больших мечт – основать собственную балетную студию, которая будет открыта для людей разных рас, религий и происхождений. Сейчас я посвящаю свое время совершенствованию своего вида искусства.

Танцы для меня все равно что полет. Занятия балетом заставляют меня чувствовать себя свободной. Каждый день на тренировки уходит по 5-6 часов. Мне нравится, насколько сложным является балет, ведь ты постоянно стремишься к совершенству.

Все, чего я хочу, – это поделиться красотой удивительного вида балетного искусства и вдохновить других молодых людей, которые, возможно, не чувствуют себя так уверенно, чтобы следовать своей мечте из-за одежды, которую они носят, религиозных убеждений или отсутствия возможностей.

«Пришла к исламу благодаря моей учительнице по татарскому языку»

Мама Стефани Алсу оказывает огромную поддержку дочери. Сейчас Алсу помимо руководства балетной школой является организатором концертов и мероприятий в международной организации, в то же время она работает бухгалтером-казначеем в татарской общественной организации. Алсу рассказала, с какими сложностями встретилась семья после принятия ислама и как Стефани удалось не свернуть с выбранного пути.

– Алсу ханым, как вы оказались в Австралии?

– С будущим мужем Стивеном мы познакомились в конце 1990-х годов в Чехии. Пообщались, понравились друг другу. Через месяц он меня пригласил в поездку в Париж, чтобы там встретить новый 2000-й год. Всё было как в романтическом кино. Затем он привез свою маму из Австралии в Россию, чтобы познакомить ее с моей семьей. Спустя некоторое время сделал предложение, надел кольцо, и вскоре я уехала с ним в Австралию.

Тогда в России все было неустойчиво. Многие мечтали уехать за границу. Окончила я университет по направлению маркетолога, работу трудно было найти. Я всегда делала то, что хотела, поэтому никто не был против моего отъезда. Хотя мама немного переживала, что будет меня редко видеть. Но мы часто приезжали на родину. В свою очередь и мама навещала нас много раз. Она была довольна моей жизнью, но очень скучала по внукам.

Муж – австралиец, у него в корнях есть белорусская кровь. Его бабушка иммигрировала во время Второй мировой войны в Австралию. До пандемии с родственниками виделись очень часто. Сейчас так часто не получается.

– О том, как ваша семья приняла ислам, писали во многих газетах и журналах. Расскажите, как это было.

– Хочу вспомнить мою учительницу по татарскому языку в средней школе Фаину апа. Я дружила с ее дочерью – Альфией. В 9 лет она умерла от рака (пусть души их обоих обретут место в раю). Детей у Фаины Абзаловны больше не было. Я с ней все время поддерживала отношения, писала ей письма. 2009 год, когда в очередной раз приехала в Россию, зашла к ней в гости. В то время Фаина апа писала книги об исламе.

Мне стало интересно, как читают намаз. Я просила ее научить меня. Конечно, в мыслях не было носить хиджаб, поститься и молиться. «Меня тогда муж выгонит из дома», – сказала я ей в шутку. Фаина апа посмеялась и сказала: «С удовольствием научу! Ты потом сама удивишься, как все придет к тебе само собой – и пост, и хаджаб, после того как ты начнешь читать намаз».

Я видела, как читала намаз моя прабабушка, но никак не представляла себя на ее месте. Фаина апа начала говорить мне арабские слова, мне казалось, что на арабском я ничего не запомню. А после, когда она уже повторила одно и то же несколько раз, смогла повторить и я. Как будто это было заложено в моем подсознании... Я тогда сильно удивилась.

Это и есть ислам – когда ты делаешь один шаг к Аллаху, то Аллах бежит к тебе навстречу. Маленькими темпами начала изучать религию. Когда вернулась в Австралию, как раз началась ураза. Сделала намерение продержать пост и постилась до конца месяца Рамадан, Альхамдулиллах. Об этом, конечно, никому не сказала. Затем стала ходить в мечеть, много читать об исламе.

В это время Стефани исполнилось 8 лет. Пока я читала намаз, она стояла у дверей и охраняла меня, чтобы папа не увидел. Стефани была моей маленькой помощницей, с интересом слушала об исламе и задавала много вопросов. Через некоторое время пришлось рассказать мужу. Конечно, не все было так просто. Изначально были неприятные сцены и обвинения. В то время по медиа только и говорили негативное о мусульманах, и, конечно, он был в замешательстве и немного напуган таким моим решением.

Хочу сказать, мой муж интеллектуальный, умный, занимается инженерией. Я посоветовала ему не слушать пропаганду по ТВ и других людей, a начать изучать и читать об исламе самому. Постепенно уговорила его ходить вместе со мной на лекции, знакомила с людьми, которые проповедуют ислам. Но переломным моментом, мне кажется, был тот день, когда он сидел на концерте, а Стефани, как сюрприз, неожиданно вышла на сцену перед многотысячной аудиторией в хиджабе и стала петь песню «Моя мама удивительная» c известной группой из Северной Африки. Стивен тогда не знал, что Стефани носит хиджаб. Он был так сильно удивлен. Что-то в его сердце произошло в тот момент и повернулось в сторону ислама, он мне потом говорил.

Это был долгий и терпеливый процесс. И в один из дней он мне сказал, что он решил принять ислам, СубханАллах. Тогда я даже заплакала от счастья. Очень растрогалась. Видимо, ему так суждено было принять ислам через меня. Мы развелись четыре года назад, но он до сих пор следует исламу. Настоящий примерный мусульманин, даже лучше, чем я.

«Трудности еще больше закрепляют и закаляют веру»

– Что значит для вас ислам?

– Ислам так многогранен. Конечно, хиджаб – только маленькая частичка, главное – это наши намерения, действия и духовная близость к Аллаху. А не то, как мы выглядим или одеваемся. Но в то же время это одна из форм поклонения, и главное – надо понимать смысл и цель, почему мы его носим. Я всегда учу Стефани, когда тяжелый выбор в жизни, ставить веру на первое место и никогда не слушать осуждающих людей, потому что только Аллах может судить и только Аллах точно знает, что в сердце у людей.

– Наверняка вам лично тоже приходилось встречаться с негативом в свой адрес...

– Нам, кто принял ислам или вернулся к исламу, не так все просто. Особенно когда живешь в стране, где мусульмане не так многочисленны. Мы всегда осуждаемы с обоих сторон. Люди считают, что мы недостаточно хороши, и комментируют наши недостатки.

Когда принимаем ислам, теряем друзей и работу. Нас преследуют исламофобы, угрожают. Мы можем быть отвергнуты родными и не приняты полностью мусульманской общественностью. Но трудности еще больше закрепляют и закаляют веру и приближают к Аллаху Субхана ва Тааля.

Иман не всегда зафиксированное одинаковое состояние души. Бывают и скачки, и упадки. Когда я приняла/вернулась к исламу, я чувствовала неимоверное счастье, энергию, можно даже сказать, эйфорию. Мы с семьей совершали неимоверные поступки во имя Аллаха, полностью изменили образ жизни, окружение и даже продали дом и переехали поближе к мусульманской общине и школе. Я поступила в исламский колледж, где изучала религию и законы три года. Потом через некоторое время ты привыкаешь к обыденности, устаешь от негативной реакции со стороны австралийцев и со стороны мусульман. Эйфория теряет свою силу, и сильное волнение пропадает. Вскоре сила веры снова увеличивается, и благие дела, ибада и духовность вновь растут вверх. Я верю, что первые годы усиленного поклонения нам дали хорошую закалку и стойкую основу в вере. Я думаю, это происходит со многими новыми мусульманами.

Я, как и все люди, не идеальна. И у меня есть недостатки в вере и в действиях, но я всегда стараюсь учить и поощрять моих детей совершать правильные благие действия, даже если я сама не всегда выполняю их. Да оградит нас Аллах от грехов. И пусть Всевышний Аллах укрепит наши сердца и дарует нам силу в наших духовных достижениях, приблизит нас и облегчит нам пути к благому. Аминь.

«Сердце сжалось, когда Стефани стала скучать по балету»

– Как изменилась жизнь Стефани после принятия ислама?

– Когда Стефани приняла ислам, мы не стали ее водить в балетную школу. Усиленно занимались шариатом в исламской школе. Мы были вдохновлены только исламом. Через некоторое время я стала замечать Стефани очень грустной. «Мне все нравится в исламе, вот только я очень скучаю по балету. «Я плачу, мне снится во сне, как я танцую балет», – признавалась она.

У меня тогда сердце сжалось. «Раз тебя никуда не берут в хиджабе, давай откроем свою школу, не надо отказываться от хиджаба, можно всегда найти компромисс», – предложила я. Понимаете, нельзя так просто сказать и сразу же завтра открыть школу. Понадобилось некоторое время. Но с помощью Аллаха все получилось. Набралось много студентов, нашли хороших учителей.

Стефани была этому событию очень рада. Отличие нашей балетной школы в том, что у нас танцуют только девочки и мы предоставляем им возможность выступать для женской аудитории. Предоставляем девочкам безопасную доброжелательную атмосферу для воплощения их мечты. Приходили (и сейчас приходят) девушки в хиджабах. В тот момент даже инструментальную музыку не слушали. Во время классов и выступлений звучали произведения, где не присутствовали музыкальные инструменты. Школу, которую я открыла, действительно пригодилась, она до сих пор существует, Альхамдулиллях.

Через несколько лет Стефани захотела пойти в обычную школу балета, где она могла получить знания и технику на более высоком уровне. Она пробовала поступать, но ей отказывали снова и снова. Тогда я ей сказала: «Если тебе не открываются двери, ты построй свою дверь».

Когда о ее инициативе написали такие издания, как The New York Times, The Independent, USA Today and the Huffington Post и другие всемирные издания, Стефани получила стипендию от известного спортивного бренда Bjorn Borg. Это дало ей возможность начать полноценное обучение и заниматься в балетной школе полного дня по 25 часов в неделю.

После такой всемирной известности было много предложений о сотрудничестве, приглашений, добрых отзывчивых писем, но было и очень много критики и угроз. Были и такие высказывания: «Конечно, этому головному убору нет места в искусстве», «Ты пропагандируешь хиджаб, а это угнетение женщин», «Хиджаб – это шаг назад, в прошлые, доисторические времена…», и т.д.

Однако достижения Стефани не ограничиваются танцами. Понимая, как важна поддержка для тех, кто сталкивается с непониманием и даже дискриминацией в обществе, она стала амбассадором кампании «Уберите ненависть из дебатов», которая помогает молодежи бороться с травлей в сети. Так же была приглашена в качестве приглашенного докладчика в Индонезию на конференцию Resonation по расширению прав и возможностей женщин, получила стипендию в летней школе Королевского датского балета, была представлена в Lenovo в рамках кампании Different is Better и в глобальной кампании Converse под названием Love The Progress. Недавно выступала с туром по всей Австралии со всемирно известной группой Wiggles, Альхамдулиллах.

Я не могу сказать, что мы абсолютно правильные мусульмане. Постоянно говорю Стефани: «Что бы ты в жизни ни делала, самое главное – не надо оставлять намаз и всегда помогать окружающим, это основа, которая тебя выведет из любых трудностей».

Надо всегда делать то, что ты хочешь в жизни, добиваться того, что ты хочешь. Не подстраиваться под обстоятельства, под окружающих. Нужно, чтобы окружающие подстраивались под тебя. Если не возьмут в одну школу, возьмут в третью, четвертую. Если не будешь делать попыток, то ничего не получится.

– Занятия требуют упорного труда. Не каждый ребенок выдержит такой нагрузки...

– Иногда после занятий пуанты Стефани были в крови. Я думаю, что я больше за нее переживала, чем она за себя. Мне не приходилось ее чему-то заставлять, успокаивать – она всегда добивается своего сама.

Хочу сказать, Стефани – сильная личность. У Стефани очень много талантов, она выступает на конференциях, защищая права женщин, пишет книги и рисует. В данный момент она учится, усиленно тренируется к конкурсам, выступает и получает призы.

Я очень горжусь ей и восхищаюсь ее трудолюбием, усердием в любимом деле. Я рада, что она вдохновила множество девочек, девушек и женщин носить хиджаб, не бояться дискриминации и следовать своей мечте.

Думаю, она своим упорством, трудолюбием, энтузиазмом и добротой всего добьется в жизни. И нет никаких преград в возрасте, одежде, цвете кожи, главное – задаться определенной целью и не отступать от нее. Каждый день нужно делать пусть даже маленький шаг к поставленной цели.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фотографии из личного архива и соцсетей Алсу и Стефани Курлоу