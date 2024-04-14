Балерина Александра Ежунова умерла от остановки сердца в 41 год

В Донецке на 42-м году скончалась балерина Александра Ежунова. О смерти артистки на своей странице во «ВКонтакте» написала худрук Музыкально-драматического театра им.Бровуна Наталья Волкова.

«Сегодня коллектив театра потрясен трагическим известием. Молодая, талантливая артистка балета Александра Ежунова скоропостижно ушла из жизни», — говорится в сообщении.

По ее данным, причиной смерти балерины могла стать остановка сердца. Ее не стало 13 апреля.

Ежунова запомнилась поклонникам балета своими образами в спектаклях «Бременские музыканты», «Игроки» и «Юнона и Авось».