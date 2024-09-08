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Политика 8 сентября 2024 09:46

Балашовы на ТНВ: «Самое страшное, что может разрушить общество — равнодушие»

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Семья Балашовых из Набережных Челнов вошла в число гостей телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ.

Мама Наталья работает инженером на Набережночелнинской ТЭЦ, папа Александр педагог. Работал воспитателем в детском доме «Мэрхэмэт», а сейчас инструктор по шахматам в средней общеобразовательной школе «Веста». Супруги воспитывают пятерых детей: тринадцатилетнего Семена, Татьяну восьми лет, десятилетнего Михаила, погодок Тамару и Элеонору, которым 15 и 16 лет соответственно. После эфира они отправятся на избирательный участок, чтобы проголосовать.

«Я считаю, что гражданское воздействие должно быть активным. Самое страшное, что может разрушить наше общество, это равнодушие. Потому что, делая сегодня выбор, я вкладываю в будущее. Некоторые люди говорят: „А что от меня зависит? У меня только один голос”. Но и этим одним голосом ты должен влиять я считаю так. Это пример моим детям, чтобы они были активны», подчеркнул Александр Балашов.

Он также выразил уверенность, что всё большое начинается с малого. Поэтому, по его мнению, так важно, чтобы каждая татарстанская семья приняла участие в голосовании.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

#Выборы в Госсовет РТ #цик рт #тнв #избирательные участки
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