Балашовы на ТНВ: «Самое страшное, что может разрушить общество — равнодушие»

Семья Балашовых из Набережных Челнов вошла в число гостей телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ.

Мама Наталья работает инженером на Набережночелнинской ТЭЦ, папа Александр — педагог. Работал воспитателем в детском доме «Мэрхэмэт», а сейчас инструктор по шахматам в средней общеобразовательной школе «Веста». Супруги воспитывают пятерых детей: тринадцатилетнего Семена, Татьяну восьми лет, десятилетнего Михаила, погодок Тамару и Элеонору, которым 15 и 16 лет соответственно. После эфира они отправятся на избирательный участок, чтобы проголосовать.

«Я считаю, что гражданское воздействие должно быть активным. Самое страшное, что может разрушить наше общество, — это равнодушие. Потому что, делая сегодня выбор, я вкладываю в будущее. Некоторые люди говорят: „А что от меня зависит? У меня только один голос”. Но и этим одним голосом ты должен влиять — я считаю так. Это пример моим детям, чтобы они были активны», — подчеркнул Александр Балашов.

Он также выразил уверенность, что всё большое начинается с малого. Поэтому, по его мнению, так важно, чтобы каждая татарстанская семья приняла участие в голосовании.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.