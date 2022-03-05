«Балаган Лимитед» на Лебяжьем и блинный класс в Свияжске: гид по Масленице в Татарстане

В Казани научат кататься на лыжах, масленичное шествие устроят в Свияжске, а в Пестрецах угостят чаем из гигантского самовара. Где в Татарстане интересно отметить «Широкую Масленицу — 2022», выяснил корреспондент «Татар-информа».

В Казани научат кататься на лыжах, а в Свияжске устроят масленичное шествие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хедлайнером на казанской Масленице станет группа «Балаган Лимитед»

Главная площадка Масленицы сегодня откроется на озере Лебяжьем. Как сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов, по традиции площадка Масленицы будет организована на территории Малого Лебяжьего озера. Здесь развернутся фуд-корт с разнообразными традиционными блюдами, зоны зимних активностей. Также для гостей праздника пройдут народные игры от проекта «Этноспорт во дворах», мастер-класс по обучению катанию на лыжах и фотозоны.

В концертной программе помимо группы «Балаган Лимитед» примут участие районные и городские фольклорные коллективы культурных центров и учреждений Казани. На главной сцене состоятся конкурсы и розыгрыши призов.



В день проведения мероприятия будет усилена работа общественного транспорта до озера Лебяжье. Так, до остановки «Лебяжье» будут курсировать автобусы № 36, 46 и 72. Для удобства жителей автобусы данных маршрутов будут работать по графику рабочего дня.

«Основная парковка для казанцев будет организована вдоль Горьковского шоссе со стороны Лебяжьего. Несмотря на это, мы убедительно просим гостей праздника отдавать предпочтение общественному транспорту для того, чтобы не создавать заторы на Горьковском шоссе», — отметили в пресс-службе района.

Праздник начнется в 10 утра, сжигание чучела Масленицы запланировано на 13.00.

В музеях Татарстана выпекут «жаворонков» и уважат «Масленицу-блиноедку»

Традиционно с 28 февраля по 6 марта в Национальном музее РТ проходит праздник «Госпожа честная Масленица». Сотрудники музея подготовили специальную праздничную программу. Посетители увидят старинные символы масленичного веселья — самовары, блинницы, санки, лыжи и балалайки.

На мастер-классе ребята не только поиграют в снежки, но и сделают своими руками главный весенний сувенир — солнце. Также гостей ожидает программа «Госпожа честная Масленица». В ней — забавы, конкурсы, встреча с чучелом и чаепитие с блинами.

В Национальном музее РТ традиционно проходит праздник «Госпожа честная Масленица» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Масленицу-блиноедку» отпразднуют и в филиале Национального музея — Музее Горького в селе Красновидово Камско-Устьинского района. «Праздник начнется с концерта, гости послушают русские народные песни в исполнении нашего местного народного ансамбля „Оберег“, поучаствуют в зимних забавах, конкурсах, перетягивании каната, угостятся горячими блинами и пирогами», — рассказала «Татар-информу» заведующая музеем Ольга Артамонова.

Праздник проводится здесь каждый год и собирает немало гостей, в основном это местная ребятня с родителями, школьники из Камского Устья, Казани и других городов и районов республики. «В этом году ждем не менее трехсот гостей», — поделилась собеседница агентства.

Кульминацией праздника станет сжигание чучела и прощание с зимой. «Вокруг Масленицы будем водить хороводы и петь песни. Чучело успевает превратиться в пепел до завершения исполнения первой песни. Быстро сгорает», — рассказала заведующая музеем. Начало запланировано на 11.00. Вход свободный.

Казанский филиал Нацмузея РТ — Музей Боратынского приглашает сегодня на «Масленицу в Боратынке». «Масленица в Боратынке — не только веселая, но и очень умная! Потому что в музее поэта праздник не простой, а литературный», — говорят организаторы.

Скоморох расскажет, как в русской классической литературе описывается Масленица, блины и их поедание. А потом гостей ждут настоящие блины — горячие, вкусные, с чаем. И рассказ о том, как Масленицу отмечали в Казани в конце XIX века. Рассказ почти что от первых лиц — по мемуарам потомков Евгения Боратынского. Хоровод в интерьере старинной усадьбы погрузит гостей в романтику дворянского дома. Начало представлений — в 10.00 и 12.00.

Детей ждут забавы, конкурсы, встреча с чучелом и чаепитие с блинами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанских музеях имени Горького и Шаляпина с 7 по 9 марта пройдет праздник «Не всё коту Масленица». Гостей ждет встреча с двумя симпатичными музейными персонажами. Ученый кот Максим поведает о традициях Масленицы с помощью старинных предметов из фондов музея: самовара, салфетницы и многих других. Каждый предмет имеет свою неповторимую историю.

Кот Максим расскажет о музее и о своем знакомстве с его героями — Алексеем Пешковым и Федором Шаляпиным. Второй персонаж — пекарь Прохор проведет мастер-класс по выпечке «жаворонков». Это ароматные, вкусные булочки в форме жаворонка, радостного предвестника весны.

Масленица в Челнах развернется на трех площадках, а в Альметьевске — на двух

Праздничные события в Набережных Челнах сегодня пройдут на площади перед мэрией, в парке Победы и в парке культуры и отдыха поселка ГЭС.

В программе запланированы народные игры, различные конкурсы, хороводы, песни и пляски, а также выступление творческих коллективов. Также участники праздника проводят зиму, покажут свои таланты и поучаствуют в конкурсах.

Любой желающий сможет угоститься блинами, шашлыками и горячими напитками. Кульминацией празднования Масленицы станет сжигание чучела зимы. Начало гуляний запланировано на 11 утра.

В Набережных Челнах запланированы народные игры, различные конкурсы, хороводы, песни и пляски, а также выступление творческих коллективов Фото: © «Татар-информ»

Альметьевск устроит «Широкую Масленицу» в городском парке культуры и отдыха имени 60-летия нефти Татарстана. Начало театрализованного представления с песнями, танцами и масленичными обрядовыми конкурсами — 6 марта в 14.00.

В программе праздника «Веселись, народ, гуляй, Масленицу отмечай!» также запланированы выступление творческих коллективов ДК «Нефтьче» — вокальных ансамблей «Лучезара» и «Гармония», коллектива «Забава» Альметьевского музыкального колледжа им. Яруллина, хореографических коллективов молодежного клуба «Ракета».

Здесь же всех желающих ждет угощение блинами и традиционное сожжение чучела Масленицы. В этот же день, в полдень, в парке «Здоровье» около домика Деда Мороза пройдет интерактивная программа «Широкая Масленица вместе театром «Радужка». В программе веселые конкурсы, вкусные угощения и премьера нового кукольного спектакля «Колобок и Масленица».

В Нижнекамске традиционно угостят блинами, в Елабуге разбудят Медведя от зимней спячки

В воскресенье, 6 марта, в Нижнекамске на площади у Дома народного творчества пройдет Широкая Масленица.

Для гостей праздника организована яркая и насыщенная программа: театрализованные представления, традиционные состязания и прощание с Масленицей. Также все желающие смогут угоститься блинами. Празднование Масленицы запланировано на десять утра.

До 6 марта в Музее-усадьбе Дуровой Елабужского государственного музея-заповедника проходят масленичные представления «В поисках солнца».

В Нижнекамске для гостей праздника организована яркая и насыщенная программа: театрализованные представления, традиционные состязания и прощание с Масленицей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главные персонажи сказки вместе с гостями праздника будут спасать Солнце от Бабы-яги. Участники представления разбудят Медведя от зимней спячки, убедят Бабу-ягу вернуть Солнце на небо, ведь вместе с ним придёт Масленица и долгожданная весна.

Сопровождать гостей будут герои разных сказок. Участников программы ожидают танцевальный флешмоб, подвижные игры и состязания, ледяная горка, сжигание чучела Масленицы, горячий чай с блинами.

Блинный мастер-класс от Гильдии поваров РТ покажут на Масленице в Свияжске

На острове-граде Свияжск 6 марта в программе запланированы масленичное шествие, традиционные песни и хороводы, пестрая ярмарка, ремесленные и кулинарные мастер-классы, сжигание чучела зимы. Гостей ждут увлекательное «путешествие» в русскую масленичную традицию, секреты «рецепта свияжского блина», познавательный рассказ с иллюстрациями «Масленица в русском изобразительном искусстве».

«В прошлом году Масленицу посетили почти 20 тыс. человек. Это самая крупная посещаемость за один день мероприятия. Мы связываем это с тем, что это было практически первое мероприятие после длительных ограничений. В этом году прогнозировать сложно. Как правило, это 5–6 тыс. гостей», — поделилась с агентством руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

В прошлом году Масленицу в Свияжске посетили почти 20 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На «Ленивом торжке» любой желающий сможет посетить кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров РТ по приготовлению блинов. Тут же состоятся богатырские забавы с участием клуба исторической реконструкции «Мидгард».

На «Народный базар» можно будет принести с собой разные мелочи, а детям — поднадоевшие игрушки, с которыми они готовы расстаться. Предполагается шуточный обмен без денег.

Для гостей острова также будут организованы ремесленная ярмарка, мастер-классы, «Каша из топора», фуд-корт, катания на лошадях, лучно-арбалетный тир, метательный тир и другие интерактивные площадки.

Любители традиционных народных игр сразятся в «Перетягивание каната», «Прыжках через скакалку», «Ходулях», «Ягодках», «Гирях», «Царе горы», «Маятнике», «Бое мешками на бревне» и многих других. «Театр Петрушки» даст представление Петра Петровича Уксусова.

На музыкальной сцене выступит полюбившийся свияжским гостям Даня Воронков с программой «Песни народов мира под балалайку», а также фольклорные коллективы Татарстана. Кульминацией праздника станет театрализованное огненное представление от группы «Дженази» и сжигание чучела Масленицы.

Начало празднования запланировано на полдень. Вход на территорию музея-заповедника свободный.

На «Ленивом торжке» любой желающий сможет посетить кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров РТ по приготовлению блинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Масленице в Пестрецах угостят чаем из гигантского самовара, в Никольском покатают на лошадях

В селе Пестрецы Масленица пройдет в Сосновом бору 6 марта. «Традиционно состоятся представления, народные забавы — „Распилка дров“, „Метание валенок“, „Хождение на ходулях“, „Прыжки через скакалку“. Начало — в 11.00», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Помимо этого, состоится концертная программа с участием вокально-инструментального ансамбля «Селяне» и детских фольклорных ансамблей, будет организована фотозона. А блины на праздник испекут коллективы детских садов и школ. Они покажут мастер-класс оригинальной подачи любимого лакомства.

Чаем можно будет угоститься из гигантского самовара, который был изготовлен для всероссийского фестиваля «Скорлупино» в прошлом году.

В других сельских поселениях района Масленицу отметят в 10.00 в селах Богородское, Кряш-Серда; в 10.30 — Кулаево, в 11.00 — в Пановке, Ленино-Кокушкино, Ковалях, Кибячах, Белкино, Екатериновке, Званке. В 12.00 — в Шихазде, в 13.00 — Надеждино.

Кульминация праздника — сжигание чучела и прощание с зимой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В селе Никольское Лаишевского района РТ Масленицу отпразднуют 6 марта. Событие начнется в 10.30. Здесь проведут мастер-классы по кузнечному делу и плетению из бересты, расскажут о русских народных традициях. Гостей ждет развлекательная программа, катание лошадях, запряженных в сани, народные гулянья, игры, угощения чаем, блинами, карамельными яблоками.

«Село Никольское — это родина Каравона, здесь Масленица проходит по всем традициям. Это русское село, поэтому традиции здесь бережно чтутся и сохраняются», — рассказала агентству пресс-секретарь Айгуль Амирова.