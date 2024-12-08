news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 8 декабря 2024 19:00

Бакулин: Новое здание театра им. Камала – это мечта в архитектурных формах

Скопировать ссылку

Новое здание театра имени Г. Камала на берегу озера Кабан – это мечта в архитектурных формах. Об этом «Татар-информу» заявил заслуженный архитектор России и Татарстана Герман Бакулин.

«Я считаю, что многое получилось. И главное, что получилось — это образ, это некая мечта в архитектурных формах, которые всегда достаточно прагматичны. Но у нас, все-таки, осуществилась идея поэтическая, образная, и она связана с полетом, с движением. Стрелы нацелены в сторону старого театра, как дружеский привет нового ансамбля, который только формируется, старому зданию исторической Казани», – отметил он.

Однако ансамбль территории вокруг здания театра еще не завершен, поэтому дать оценку ему можно будет только после завершения благоустройства, сноса панельных домов, «которые уже два раза пережили срок своей эксплуатации». Также картину портит грузовой транспорт, который в перспективе уйдет с улицы Назарбаева.

Он также напомнил о главной фишке театра. Подробнее – в материале «Татар-информа».

#театр камала #новое здание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100