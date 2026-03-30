Баксиков в Высокогорском районе обсудил трудоустройство и поддержку участников СВО

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Герой России Расим Баксиков посетил с рабочим визитом Высокогорский район.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей.

Особое внимание было уделено трудоустройству участников СВО, уволенных с военной службы по состоянию здоровья, включая тех, кто получил тяжелые ранения.

Также обсуждались меры поддержки социально дезадаптированных граждан и лиц, освобожденных от наказания в связи с прохождением военной службы.