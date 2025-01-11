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Политика 11 января 2025 11:36

Баксиков: В Татарстане планируют создать аналог программы «Время Героев»

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Баксиков: В Татарстане планируют создать аналог программы «Время Героев»
Расим Баксиков
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во многих регионах России появляются программы, подобные федеральному «Времени Героев». Будет создан такой проект и в Татарстане, заявил в интервью «Татарстан-24» Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

По его мнению, «Время Героев» — это эффективная программа. В ней участвуют люди, которые не понаслышке знают, что такое любовь к Родине, стремятся к созданию справедливой и спокойной жизни, процветанию России.

«Если ты доказал свою верность Родине, будь добр, поработай на процветание страны, но для начала поучись», — добавил он.

По словам депутата, подобный проект в Татарстане «однозначно планируется», так как федеральный не способен охватить весь объем тех, кто желает участвовать и прошел отбор. Региональные аналоги дадут им возможность попробовать свои силы.

Сроки реализации проекта пока неизвестны.

#время героев #Расим Баксиков
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