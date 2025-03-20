Баксиков провел в КФУ телемост со студентами из разных городов России

Студенты КФУ вместе со студентами из Саратова, Крыма, Самары и других городов России вместе с Героем России Расимом Баксиковым приняли участие во Всероссийском патриотическом проекте «Победили тогда – победим и сейчас».

Проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, стартовал 24 февраля. В планах организаторов до 9 мая провести больше полутысячи встреч с ветеранами СВО, военными корреспондентами и представителями патриотических движений. Участие в таких встречах примут больше 25 тыс. школьников и студентов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Татарстане первое мероприятие проекта прошло также в стенах Казанского университета. Участие в той встрече приняла член Ассоциации ветеранов СВО Марта Макарова.

«Мы проведем серию встреч в рамках проекта “Победили тогда – победим и сейчас”, на которую планируем приглашать участников специальной военной операции, историков и военных корреспондентов. Наша цель – донести до студентов историческую правду, не допустить фальсификации истории Второй мировой войны, а также СВО», – рассказала специалист координационного центра КФУ Гузель Ахтямова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодняшняя с помощью телемоста к казанским студентам присоединились студенты из Саратовской юридической академии, Балтийского федерального университета, Северо-Кавказского федерального университета, Крымского федерального университета, Уральского федерального университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и из других филиалов КФУ.

Расим Баксиков провел с ними беседу на тему «Герои нашего времени».

«Сегодня я поговорил с уже взрослыми студентами, но им тоже необходимо напомнить о том, что Родину надо любить. Им нужно разъяснить причины, по которым началась СВО, что происходит вокруг нашего государства и чего от нас хотят. Я поговорю с ними об этом с точки зрения историка-любителя. Как говорится, стрелок учит стрелять, а историк – в кого стрелять», – поделился Герой России в беседе с журналистами.

Гость сегодняшней встречи также отметил, что затронул вопросы гражданской ответственности.

«Я объясню, что каждый из нас должен делать, чтобы матушка-Россия развивалась. Я буду принимать участие и в других мероприятиях проекта и свою работу не оставляю. Продолжаю работать с молодежью допризывного и призывного возраста. Нужно разговаривать с ними и объяснять им простые истины, потому что если мы не будем вкладывать истину в их умы, то свою истину им будут вкладывать наши враги», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На мероприятии Расим Баксиков начал разговор со студентами с напоминания о том, что юноши, сидящие в зале, находятся в призывном возрасте.

«Попадешь или не попадешь ты в ряды вооруженных сил России, но ты в любом случае должен осознавать свою гражданскую ответственность. Каждый из нас обязан получить профессию, вникнуть в нее, максимально глубоко ее познать и расширить свои рамки познания, чтобы понимать, что и для чего он делает. В скором времени вы войдете в состав рабочего класса, думающего класса нашего великого государства», – обратился Герой к студентам.

В своем выступлении он рассказал молодежи о том, почему нужно сохранять единство и идентичность нашей Родины и почему так важна дружба народов.