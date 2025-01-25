Баксиков принял участие в форуме «Знание.Государство»

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В Национальном центре «Россия» накануне состоялся первый форум «Знание.Государство». В мероприятии, которое было приурочено ко Дню госслужащего, приняли участие около 4 тыс. представителей федеральных и региональных органов власти.

Почетными гостями мероприятия стали помощник Президента РФ Владимир Мединский, депутат Госдумы Ирина Яровая, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава «Росатома» Алексей Лихачев и другие. Татарстан на форуме представлял Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков, который выступил в качестве спикера.

Участники мероприятия поучаствовали в мастер-классах и интенсивах от ведущих экспертов, которые были посвящены выстраиванию эффективных коммуникаций, созданию имиджа успешного управленца и работе с населением. В рамках экскурсионной программы было организовано почти 60 туров по залам Национального центра «Россия».

Форум стал частью просветительского проекта «Знание.Государство», реализуемого Российским обществом «Знание» с 2022 года. За два с половиной года в рамках проекта было проведено более 30 тыс. лекций, которые прослушали 3,5 млн человек по всей России.