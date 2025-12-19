Баксиков: Президент уверен - доказавшие верность Родине ветераны СВО будут полезны стране

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, Герой России Расим Баксиков обратил особое внимание на заявление Президента Владимира Путина в программе «Итоги года».

«Владимир Владимирович дал некоторые комментарии по поводу ситуации на фронте — это успехи наших бойцов в Красном Лимане, Гуляйполе, Волчанске, Купянске, на реке Оскол. Особенно отметил, что возле Купянска, на реке Оскол, 3,5 тысячи человек взяли в окружение», — сказал Герой России.

Президент пригласил принять участие в программе «Итоги года» командира штурмовой роты Нарана Очир-Горяева, участвовавшего в освобождении Северска.

«Наран Очир-Горяев из Калмыкии докладывал, что самым сложным было дойти до Северска, поэтому продвигались малыми группами. Я уверен, что это войдет в историю, в учебники. Товарищ старший лейтенант высказался по поводу того, как отступали украинские военные, стреляя по мирному населению. Такие моменты случаются, я его понимаю в этом отношении. После того как ты все это видишь, ярость сложно сдерживать, но надо работать с холодной головой», — добавил Герой России.

Президент также заявил, что в ВСУ практически не осталось резервов, они понесли потери.

«Конечно, это хорошие новости. По всему фронту проходят наступления, естественно, войска ВСУ отступают, потому что они находятся под большим давлением со стороны наших войск. Они пытаются любой ценой вернуть некоторые населенные пункты, но у них ничего не получается», — отметил Расим Баксиков.

Владимир Путин также обратил внимание, что Россия является лидером по количеству дронов.

«Глава государства отметил, что мы являемся лидерами по количеству дронов. У нас очень хорошие беспилотники, гексокоптеры, которые используются как ударные, но главная их функция в том, что они используются как транспортные и доносят провизию до ребят, которые находятся в окружении. Они очень важны, и Владимир Владимирович отметил, что это направление развивается», — отметил замминистра труда.

Он обратил внимание на слова Владимира Путина об использовании дронов в гражданской сфере после завершения конфликта.

«Владимир Владимирович обратил внимание и на программу “Время Героев”. На примере ветеранов Великой Отечественной войны он напомнил, как могут быть полезны люди, которые доказали свою верность Родине. Он вспомнил одного из своих учителей и назвал его прекрасным специалистом. Вспомнил он и Юрия Никулина. Все эти люди внесли огромный вклад в развитие страны», — рассказал он.

Программа «Время Героев» продолжает работать, и уже есть первые назначения на должности.

«Особенно хочется отметить, что Владимир Владимирович поблагодарил глав регионов за начало работы региональных аналогов программы», — добавил Герой России.