Баксиков предложил увеличить бюджет программы по патриотическому воспитанию

Депутат Расим Баксиков предложил увеличить финансирование программы по патриотическому воспитанию молодежи. Об этом парламентарий заявил на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Депутат рассказал об обращении Минмолодежи РТ, которое касается финансирования программы «Патриотическое воспитание молодежи РТ» на 2022 – 2025 годы. Оно составляет 10 млн рублей в год.

«Учитывая современные мировые вызовы, необходима системная программная работа по развитию гражданственности и патриотизма среди молодежи, развитию ответственности за судьбу страны через служение Родине, сохранение исторической памяти, воспитание защитников Родины», – отметил парламентарий.

По его словам, министерством подготовлен проект программы с учетом «усиления поддержки патриотических объединений, их развития на базе средних специальных учебных заведений и вузов, информационной работы с молодежью».

«По итогам экспертизы, финансовая потребность программы на 2023 – 2025 годы определена в размере 66,5 млн рублей ежегодно. В том числе 10 млн рублей уже предусмотрены в бюджете программы», – подчеркнул Баксиков.

Он уточнил, что ежегодная дополнительная финансовая потребность оценивается в 56 млн рублей.

«Выходит так, что общая потребность 65,5 млн рублей, а выделено всего 10 млн рублей. Министерству приходится постоянно доупрашивать, дообращаться. Но учитывая скорость работы определенных органов, очень много различных мероприятий не реализуется», – заметил депутат.

Он убежден, что воспитание молодежи в патриотическом ключе всегда актуально, но особенно в нынешней ситуации.

Баксикова поддержал председатель комитета Александр Чубаров. Он предложил ему поднять этот вопрос на парламентских слушаниях 2 октября.