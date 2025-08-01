Баксиков пообщался с подростками, находящимися в СИЗО-1

Фото: УФСИН по РТ

Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков в СИЗО-1 пообщался с содержащимися под стражей подростками. Встреча с Героем – особое событие для ребят, призванное помочь им сделать правильный жизненный выбор, вдохновить на патриотизм и самоотверженность, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Баксиков напомнил несовершеннолетним об их гражданском долге, ответственности перед Отечеством и значении моральных ценностей.

Руководство следственного изолятора отметило, что общение с Героями мотивирует подростков твердо встать на путь исправления и улучшения своего поведения.