news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 августа 2025 14:03

Баксиков пообщался с подростками, находящимися в СИЗО-1

Читайте нас в
Телеграм
Баксиков пообщался с подростками, находящимися в СИЗО-1
Фото: УФСИН по РТ

Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков в СИЗО-1 пообщался с содержащимися под стражей подростками. Встреча с Героем – особое событие для ребят, призванное помочь им сделать правильный жизненный выбор, вдохновить на патриотизм и самоотверженность, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Баксиков напомнил несовершеннолетним об их гражданском долге, ответственности перед Отечеством и значении моральных ценностей.

Руководство следственного изолятора отметило, что общение с Героями мотивирует подростков твердо встать на путь исправления и улучшения своего поведения.

#УФСИН по РТ #Расим Баксиков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

31 июля 2025
МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

31 июля 2025