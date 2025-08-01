Баксиков о результатах программы «Наш двор»: «Я такого, как у нас, нигде не вижу!»

Центральный парк села Базарные Матаки стал площадкой для живого общения, обмена добрыми инициативами и слов благодарности. Здесь прошел фестиваль добрососедства в рамках программы «Наш двор». Среди гостей – жители Алькеевского района, активисты, депутаты и Герой России Расим Баксиков, которому в знак признательности волонтеры вручили вязаную игрушку – маленького танкиста.

«Тронут, я очень тронут, спасибо большое», – поблагодарил с улыбкой Расим Баксиков, принимая подарок. Позже он признался, что готов приехать в район вновь, чтобы провести Урок мужества. «Обязательно приеду», – пообещал член Штаба общественной поддержки.

Выступая перед собравшимися, Расим Баксиков подчеркнул значимость программы «Наш двор».

«Она улучшила жизнь огромного количества татарстанцев. Я побывал и в Приморье, и в Москве, и на Кавказе – но такого, как у нас, нигде не вижу. Приезжаешь куда-то – красота, но у нас лучше!» – отметил он.

Местом проведения фестиваля добрососедства стал Центральный парк – один из успешных примеров благоустройства по программе создания общественных пространств, реализуемой в Татарстане уже десять лет. Детская и спортивная площадки, амфитеатр, зеленые зоны – все это сделало парк центром притяжения для жителей и гостей района.

Секретарь Алькеевского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Никошин напомнил, что район активно участвовал в программе «Наш двор» в 2020–2022 годах. «За это время были благоустроены все дворы и спортивные объекты. За это – огромные слова благодарности Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову и Правительству республики», – поблагодарил он.

Представитель республиканского актива Ильнур Галеев отметил, что стремление к здоровому образу жизни стало нормой. «Более 2,5 миллионов татарстанцев регулярно посещают спортплощадки и участвуют в мероприятиях. Алькеевский район – не исключение», – заметил он.

Депутат Госсовета РТ Алсу Набиева подчеркнула важность вовлечения жителей в проекты благоустройства.

«Сами жители принимали непосредственное участие в проектировании своих дворов. За пять лет действия программы два миллиона человек стали жить лучше», – подчеркнула парламентарий.

В завершение официальной части жители многоквартирных домов, внесшие весомый вклад в реализацию программы «Наш двор», получили благодарственные письма от имени Рустама Минниханова.

После награждения зрителей ждала концертная программа: на сцене выступили Татьяна Ефремова, Радик Шарифуллин и творческие коллективы Алькеевского района. Праздничное настроение создавал проект «Лето в Татарстане».

Параллельно с фестивалем работали информационные палатки партии «Единая Россия», где волонтеры раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).