Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Герой России Баксиков: Надеюсь, в школы вернут начальную военную подготовку
Детей нужно воспитывать так, чтобы они ответственно относились к нашему государству. Таким мнением поделился Герой России Расим Баксиков на пленарной сессии автобусного марафона «Татарстан — республика достижений».
«Мне не очень понравилось решение убрать из школьной программы начальную военную подготовку. Надеюсь, ее вернут, в свете последних событий», — подчеркнул Баксиков.
По его словам, патриотизм — это инстинкт самосохранения, только растянутый не на одного человека, а на всю страну. Молодежь должна уметь защитить себя.
Для развития патриотического воспитания в стране, считает военнослужащий, необходимо оказывать поддержку юнармейцам и схожим клубам. Такие организации, как правило, основаны преподавателями-энтузиастами с целью привить патриотические чувства детям.
Отдельное внимание Баксиков уделил изучению истории. «Любой ребенок должен знать историю, причем настоящую историю, а не ту дичь, которую преподают на Украине. Они должны знать, откуда появились народы России», — уверен Герой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»