Баксиков: На съезде «Единой России» обсудят, как поддержать бойцов, вернувшихся с СВО

Важно продумать, как поддерживать вернувшихся с СВО бойцов, заявил перед началом XXII съезда партии «Единая Россия» Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

«Этот съезд очень важен, потому что сегодня мы обсудим, что будет ждать наших ребят, которые вернутся со спецоперации. В ходе съезда также уделят внимание вопросу поддержки участников СВО и их семей. Я считаю, мои боевые товарищи, коллеги по службе обязаны здесь присутствовать. Мы будем внимательно наблюдать за обсуждением и активно в нем участвовать», – подчеркнул Расим Баксиков.

Фото: © Ирина Субеева

Представители Татарстана принимают участие в XXII съезде партии «Единая Россия», на котором делегаты со всей страны обсудят ряд важных вопросов и разработают стратегии на предстоящий период. В рамках съезда планируется обновление генерального совета партии и президиума. В руководящие структуры будут включены участники специальной военной операции.

Фото: © Ирина Субеева

Одной из основных тем станет участие партии в оказании поддержки как самим участникам СВО, так и жителям новых и приграничных регионов Кроме того, в народной программе партии на съезде планируют добавить раздел о поддержке участников спецоперации.