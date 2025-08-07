Баксиков на фестивале добрососедства в Бугульме: «Наш двор» – это забота о людях»

7 августа на городском водоеме в Бугульме состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор» – событие, которое стало завершающим аккордом в подведении итогов масштабной республиканской программы благоустройства.

Программа, стартовавшая в 2020 году, заметно преобразила дворовые пространства по всему Татарстану, и Бугульминский район – не исключение.

Гостями фестиваля стали депутат Государственной Думы РФ Руслан Гаджиев, депутаты Госсовета РТ Юрий Камалтынов и Расим Баксиков, а также член партии «Единая Россия» Дамир Фаттахов.

Каждый из них отметил не только результаты, но и смысл программы – она изменила не только дворы, но и отношения между людьми.

«С начала реализации программы, с 2020 года, в Бугульминском районе благоустроены 196 дворов. Общая сумма вложений превысила 2 миллиарда рублей. Отдельные слова благодарности – Рустаму Нургалиевичу Минниханову за поддержку и реализацию этого проекта, который действительно улучшил качество жизни бугульминцев», – подчеркнул Дамир Фаттахов.

Депутат Госдумы Руслан Гаджиев акцентировал внимание на глубоком социальном значении программы.

«Наш двор» – это не просто благоустройство. Это про общение, про соседство, про единение. Эта программа делает нас ближе, вовлеченнее, сильнее», – почеркнул он.

Юрий Камалтынов напомнил, что с начала действия программы в Татарстане было благоустроено уже более 5 тысяч дворов, и комфортные пространства появились у домов полутора миллионов жителей республики.

Поддержал его и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков. Он подчеркнул, что «Наш двор» – часть более широкой политики заботы о людях в республике.

«Я как татарстанец чувствую эту заботу. Для нас благоустройство – не формальность, а реальный шаг к лучшему качеству жизни. И не менее важно, что в Татарстане особое внимание уделяется и участникам СВО, и их семьям – это тоже настоящая поддержка», – отметил Герой России.

Фестиваль стал не только площадкой для подведения итогов, но и местом искренней благодарности. Жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в благоустройстве своих дворов, вручили благодарственные письма Рустама Минниханова.

Праздничную атмосферу фестиваля дополнили выступления этно-экспериментального проекта ABIEM Project, актеров Нижнекамского государственного татарского драматического театра им. Т. А. Миннуллина, а также творческих коллективов Бугульминского района. Концерт прошел в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане».

Параллельно на площадке работали палатки «Единой России», где участникам фестиваля раздавали информационные материалы в поддержку кандидата на пост Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).