Бако со сборной Бельгии вышел на чемпионат Европы

Фото: unics.ru

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако со сборной Бельгии отобрался на чемпионат Европы-2025 после победы над Словакией (93:63). В этом матче Бако набрал 12 очков.

Сборная Бельгии находится на втором месте в группе С с тремя победами в пяти матчах. Лидирует в группе Латвия, а на третьем месте находится Испания.

Напомним, Бако выступает за УНИКС с 2023 года. С командой он брал серебро Единой лиги ВТБ. В данный момент команда Велимира Перасовича занимает третье место в таблице лиги. В следующем матче казанцы сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта в 13:30 по мск.

Автор: Камиля Гафурова.