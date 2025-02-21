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На главную ТИ-Спорт 21 февраля 2025 17:19

Бако со сборной Бельгии вышел на чемпионат Европы

Бако со сборной Бельгии вышел на чемпионат Европы
Фото: unics.ru

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако со сборной Бельгии отобрался на чемпионат Европы-2025 после победы над Словакией (93:63). В этом матче Бако набрал 12 очков.

Сборная Бельгии находится на втором месте в группе С с тремя победами в пяти матчах. Лидирует в группе Латвия, а на третьем месте находится Испания.

Напомним, Бако выступает за УНИКС с 2023 года. С командой он брал серебро Единой лиги ВТБ. В данный момент команда Велимира Перасовича занимает третье место в таблице лиги. В следующем матче казанцы сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта в 13:30 по мск.

Автор: Камиля Гафурова.

#баскетбол #БК Уникс #спорт #чемпионат европы
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