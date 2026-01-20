Решение ООН должно стать базой при создании государства Палестина – эксперт

На палестинском направлении наиболее актуально на сегодняшний день спасение населения Газы, находящегося в критической ситуации. В связи с этим требуется внедрение экстраординарных мер. Об этом «Татар-информу» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки ВШЭ, экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

«В Москве рассматривают предложение Президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира", который сделает акцент на исправлении ситуации в Газе», – отметил Бакланов.

Он отметил, что российская сторона готова рассматривать этот вопрос как неотложную гуманитарную проблему. Тем не менее решение палестинского вопроса возможно лишь через переговоры, ориентированные на давно принятое решение о создании Палестинского государства.

«К сожалению, за последние годы произошла деградация этого процесса, и даже достижения по первому этапу создания государства сейчас находятся в тяжелом состоянии. В Газе фактически прекратили деятельность органы самоуправления, а на западном берегу реки Иордан они сильно замедлены», – сказал Бакланов.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается возвращение к реализации старых договоренностей и переход к более полноценному созданию государства.