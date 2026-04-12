Баканов: Россия продолжит перекрестные полеты с США и учредит совет по космосу БРИКС

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на торжественном концерте в Кремлевском дворце, приуроченном ко Дню космонавтики, рассказал о международном сотрудничестве в сфере космонавтики, сообщает РИА Новости.

В Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли. Баканов отметил, что космос – это пространство партнерства, поэтому госкорпорация делает ставку на международное сотрудничество, продолжает перекрестные полеты с США и учреждает совет по космосу БРИКС.

Он также сообщил, что Россия сотрудничает с Белоруссией, Казахстаном, странами Ближнего Востока, Китаем и Индией.