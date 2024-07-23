Бакальчук прокомментировала ситуацию вокруг Wildberries и подтвердила развод

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата компании не происходит, и подтвердила начало бракоразводного процесса со своим супругом Владиславом. Соответствующее видеообращение она разместила в своем Telegram-канале.

«Сделка [об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor] полностью одобрена и поддержана. И спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством — честно говоря, для меня большая загадка», — подчеркнула предпринимательница.

Само соглашение о создании совместного предприятия Russ Outdoor и Wildberries, ООО «РВБ», Бакальчук объяснила необходимостью трансформировать компанию для сохранения темпов роста, дальнейшего развития и создания новых бизнес-решений. На совместное предприятие переоформили около двадцати дочерних компаний маркетплейса.

Бизнесвумен также обратила внимание на то, что у ее мужа только 1% акций и он не принимает участия в управлении Wildberries. Она также выразила сожаление, что ее супруг решил открыто заявить о возникших в семье проблемах.

«Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее, я подтверждаю начало бракоразводного процесса», — подытожила Татьяна Бакальчук.

Upd. (23.09): Ранее Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. После этого политик заявил в своем Telegram-канале, что «рейдеры оградили от мужа и семерых детей» основательницу Wildberries. По информации главы ЧР, супруги «не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее».

Кадыров также сообщил о неких «юридических махинациях» через Russ Outdoor. По его мнению, «рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян[ов], а также нескольких известных кавказцев».

В свою очередь депутат Государственной Думы Адам Делимханов заверил, что «все поручения дорогого брата, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов». «Мы доведем все до конца!» — пообещал парламентарий.

Сам Владислав Бакальчук сообщил в интервью РБК, что в июле супруга отстранила его от управления бизнесом. «Практически нет. Она меня заблокировала», — ответил он на вопрос, принимает ли участие в работе Wildberries.