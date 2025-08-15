Бакаев объяснил, почему Батракову не надо уходить в «Зенит»

Фото: fclm.ru

Экс-игрок «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как бы ответил на вопрос от Алексея Батракова о том, стоит ли ему переходить в «Зенит».

«Точно нет». Лёша — один из самых талантливых парней, с кем я играл. Вижу его в топовом европейском чемпионате, если продолжит в том же духе», – сказал Бакаев Sport24.

В минувшем сезоне Батраков занял третье место по голам в РПЛ, забив 14 мячей. Он уступил форварду «Рубина» Мирлинду Даку (15) и нападающему «Спартака» Манфреду Угальде (17). В нынешнем сезоне на счету Батракова шесть мячей в четырех играх Премьер-лиги.

«Локомотив» возглавляет таблицу РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится с «Балтикой». Игра начнется завтра, 16 августа, в 15:00 по мск.