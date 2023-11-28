Байтерякова из села Юлдус, где сгорело 228 домов: Всю оказанную помощь не пересчитать

На пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана» выступили жители села Юлдус (Ичкен) Курганской области, где 7 мая во время пожара до тла сгорело 228 домов. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Юлдусской общеобразовательной школы Гульсима Байтерякова выразила благодарность оказавшим помощь при восстановлении села и подчеркнула, что «всю оказанную помощь не пересчитать».

«Пожар был настолько сильный, что мы не смогли ничего сделать для тушения. Мы были вынуждены смотреть на родное село, стоя в стороне. Село напоминало огромный костер. Не было надежды на уцеление чего-то. Вернувшись, мы обнаружили нетронутые огнем школу, мечеть, магазины, клуб и одну из улиц. По истории известно, что строительство села начиналось именно с этой улицы. Как будто Всевышний напомнил нам о том, чтобы мы не забывали свои корни», - вспоминает о пожаре Байтерякова.

По ее словам, помощь подоспела уже на следующий день после пожара.

«Уже 8 мая нам начали оказывать помощь. Помогали отовсюду. Но тогда народ еще не представлял, что с нами будет, и как мы будем заново застраивать. В первые же дни к нам приехал Василь Шайхразиев и встретился с жителями в клубе. За это короткое время он стал для нас родным человеком. Построенные и строящиеся сейчас в селе 83 дома – это огромная помощь Татарстана и всего мусульманского мира. Без вас мы бы не смогли восстановить село. Строительные материалы стали подспорьем для тех, кто строит своими силами. Более 70 семей получили холодильники, газовые плиты, кровати, стиральные машины. Всю оказанную помощь не пересчитать», - отметила спикер.

Она также выразила огромную благодарность всем, кто оказал помощь при восстановлении села.

«В селе осталось 329 человек. Многие побоялись трудностей и приобрели за сертификаты квартиры в городе. Но, увидев, какие красивые дома строятся сейчас в Юлдусе, многие захотели вернуться. Мы надеемся, что они обязательно вернутся, и наше село будет жить и процветать. Мы выражаем безмерную благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову, зампремьер-министра Василю Шайхразиеву, гендиректору компании «Татнефть» Наилю Маганову, всем благотворителям, всему татарскому миру, всем мусульманам, благотворителям из Чувашии, Самары, Удмуртии, Ульяновска, Москвы, Нижневартовска, всем, кто помогал застраивать наше село», - говорит Байтерякова.

Форум «Деловые партнеры Татарстана» проходит в Казани 26-28 ноября. В нем принимают участие татарские предприниматели из Узбекистана, Кыргызстана, Крыма, Омска, Астрахани, Тюмени, Алтая и других регионов.

Автор: Энже Габдуллина