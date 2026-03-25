Байтемиров: Уровень поддержки фермеров в РТ отличается от других регионов РФ

Уровень поддержки фермеров в Татарстане отличается от других регионов России. Об этом заявил журналистам президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на пленарном заседании 37-го Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ, который прошел в Казани.

«Мы благодарны руководству Татарстана за то, что на фоне отрицательных действий, которые есть в других регионах, наша республика выделяется. Мы ставим задачи общегосударственного масштаба, связанные с продовольственной безопасностью страны», – сказал он.

При этом Байтемиров отметил, что в агропромышленном комплексе России пока сохраняются проблемы. Они касаются заказа на продукцию фермеров и ценообразования.

«Если государство говорит, что нужно произвести столько-то пшеницы, молока, то мы должны знать цену на нашу продукцию. Мы производим, государство выделяет субсидии на производство, а когда наступает осень, мы остаемся одни со своей продукцией», – подчеркнул он.

Еще одна проблема, по словам Байтемирова, связана с оттоком населения с сельских территорий и реализацией мер, призванных замедлить этот процесс.