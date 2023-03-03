Байтемиров: На складах в РТ находится нереализованное зерно фермеров на 6 млрд рублей

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На складах в Татарстане находится произведенное фермерами и не реализованное зерно на 6 млрд рублей, это почти половина урожая республики. Об этом сообщил председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров на съезде организации.

«Фермеры впервые в Татарстане произвели 1 млн 321 тыс. тонн зерна. Такого никогда не было. Поэтому думаю, что здесь и республика должна решить некоторые проблемы с его реализацией», — сказал докладчик.

В отличие от сельскохозяйственных организаций, у крестьянско-фермерских хозяйств Татарстана общая площадь сельхозугодий увеличилась с 597,2 тыс. до 735,8 тыс. гектаров. В 2021 году она составляла 692,2 тыс. гектаров, что на 30% больше, чем в 2016-м, отметил Байтемиров.

Он добавил, что почти на 30% выросла также численность крупного рогатого скота — с 82,4 тыс. до 108 тыс. голов. «Из них 37,4 тыс. голов — коровы, поголовье которых с 2016 года увеличилось на 29%, — подчеркнул председатель ассоциации. — В течение 20 лет идет увеличение не только поголовья коров, но и надоя молока. Так, за 2022 год у фермеров надой составил более 700 тыс. тонн, или 38% от общих показателей по молоку в республике».

Ежегодно, по словам Байтемирова, идет наращивание производства продукции фермерских хозяйств, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов. «Вроде бы недавно создали потребкооперативы, а валовое производство у них оказалось более 14 млрд рублей. Это практически равно Татпотребсоюзу», — заключил он.