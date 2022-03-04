Байтемиров: Агрохолдинги получают поддержку в пять раз больше, чем фермерские хозяйства

В России агрохолдинги получают господдержку в пять раз больше, чем фермерские хозяйства. Об этом заявил руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXII съезде организации.

«Как объяснить, если в чистом доходе у крестьянско-фермерских хозяйств в России доля господдержки 8%, а у агрохолдингов - 40%. Это официальные данные антимонопольной службы. В Татарстане субсидии по разным видам господдержки фермерские хозяйства получили 19,7%, относительно стоимости валовой продукции - 7,8%, 81,3% - достаются остальным», – сказал докладчик.

«Возникают закономерные вопросы: в каких звеньях нашей агроэкономической политики идут сбои, какие механизмы не срабатывают, где теряется доходность?» – добавил он.

По мнению Байтемирова, необходимо совершенствовать административный и экономический механизм обеспечения доходности фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребкооперативов через применение передовых технологий в производстве, цифровизацию всей технологической цепочки.

«Во всем мире базовым элементом доходности является господдержка. Мы не говорим, что мы ждем таких субсидий, которые позволили бы жить за счет государства. Необходимо и изменение законов, которые, может быть, довлеют над сельхозтоваропроизводителями», – подчеркнул он.

Руководитель ассоциации отметил, что на основе государственной поддержки формируется рентабельность. Но, по его словам, рентабельность, доходность зависят и от хозяйственной деятельности фермеров, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.