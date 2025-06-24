Байрон Фрэз и Егор Сурин остаются в «Локомотиве»

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Ярославский «Локомотив» заключил новые контракты с двумя нападающими. С Байроном Фрэзом подписан новый контракт на один сезон. 18-летний Егор Сурин будет выступать в Ярославле как минимум до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

В прошлом сезоне Фрэз сыграл в 80 матчах за «Локомотив» и набрал 41 (21+20) очко. В активе Сурина 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и еще 7 (5+2) в плей-офф. Хоккеисты помогли «железнодорожникам» взять первый Кубок Гагарина в истории ярославского клуба.