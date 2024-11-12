Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не смог получить прокатное удостоверение в России

Биографическому фильму Али Аббаси о карьере Президента США Дональда Трампа «Ученик» было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина рассказывает о молодом бизнесмене из Нью-Йорка в 1970-1980-х годах. Сюжет фильма описывается как история наставника и протеже. Название картины частично основано на американском реалити-шоу «Ученик», где участники выполняли бизнес-задания, а победитель получал должность топ-менеджера в компании Трампа The Trump Organization. Шоу транслируется с 2004 года, и сейчас победитель получает денежный приз.

Роль Трампа исполнил Себастиан Стэн, а его наставника, адвоката Роя Кона сыграл Джереми Стронг. Роль первой жены 45-го президента США Иваны Трамп исполнила Мария Бакалова.

«Фальшивый и безвкусный фильм обо мне, “Ученик“ – могут ли они вообще использовать это название, – к счастью, провалится в прокате. Это дешевая, клеветническая и политически отвратительная халтура, выпущенная непосредственно перед президентскими выборами, чтобы попытаться навредить величайшему политическому движению в истории нашей страны», — заявил Дональд Трамп в своей социальной сети после неудачного старта фильма в прокате.

Изначально выход картины в России был запланирован на 31 октября, затем его перенесли на 14 ноября. Единственный российский показ состоялся в рамках фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Премьера в американском прокате состоялась 11 октября.

Предыдущая работа Аббаси «Убийца. Священный паук» также лишилась прокатного удостоверения почти сразу после релиза в российских кинотеатрах. Фильм был также основан на реальных событиях 2001 года — деле серийного убийцы Саида Ханаи. На Каннском кинофестивале в 2022 году «Священный паук» был удостоен премии за лучшую женскую роль, что Минкульт Ирана назвал «оскорбительным и политически мотивированным шагом».