«Если бы Моцарт был жив – сыграл бы на гитаре»: в Казани прошел Большой зимний фестиваль

Рок-композиции от позднесоветского наива до фолка звучали на Большом зимнем фестивале музыки в казанской Big Twin Arena. Кто из молодых исполнителей получил путевку в Москву на фестиваль Woodstock Russia, а кому достался ящик пива – в репортаже «Татар-информ».

Большой зимний фестиваль музыки прошел в казанской Big Twin Arena

«Подобные фестивали помогают любому автору, коллективу открыть окно к зрителям»

Фестиваль проходит в Казани в третий раз, идея его появилась во время пандемии коронавируса, когда массовые мероприятия, в том числе open-air-фестивали отменяли из-за санитарных ограничений. Проект объединяет «Волга-Волга Fest», который традиционно проводится летом в одном из городов Татарстана, и Big Twin Fest – байкерскую музыкальную тусовку.

Первый Большой зимний фестиваль музыки прошел в онлайн-формате. В этом году организаторы впервые решили ввести в программу конкурсный отбор начинающих рок-коллективов, поэтому фестиваль растянулся на три дня.

Первый день прошел в формате онлайн-квартирника состоявшихся рокеров. Во второй день шесть начинающих рок-коллективов, предварительно отобранных жюри из более чем 60 заявившихся групп, выступили со своими получасовыми программами в Big Twin Arena.

Игорь Сандлер

По итогам конкурсной программы Большого зимнего фестиваля продюсер Игорь Сандлер пригласил в Москву на фестиваль Woodstock Russia две казанские группы – Acid Venom и InNoEnd. Приглашение на летний фестиваль «Волга-Волга» от его художественного руководителя Антона Салакаева получили группы Game of Blades и «ПроСвет». Группа из Елабуги DarkR3d в качестве признания профессиональными состоявшимися рокерами получила право открыть концертную программу завершающего дня фестиваля, предварив выход на сцену именитых рокеров-хедлайнеров. Ещё одна группа из шестерки финалистов – Море Дона Хуана – получила от организаторов ящик пива.

Ещё один член жюри Большого зимнего фестиваля и солист группы «Анимация» Константин Кулясов обратил внимание на повальное увлечение молодых рокеров текстами на английском языке. Он настоятельно рекомендовал молодым рокерам писать песни на русском, «чтобы все сошлось – и звучание и поэтическая потребность» и даже пообещал помочь написать текст для какой-нибудь песни.

Константин Кулясов

«Хочется, чтобы в Татарстане, на моей малой родине, появились коллективы, которые создадут культурную почву для большой и многонациональной страны. Подобные фестивали помогают любому автору, исполнителю, коллективу открыть окно к зрителям и показать себя. Если музыканту дают возможность выйти на центральную сцену города, а публика разворачивается, говорят иногда: „Публика сегодня не моя“. Но публика не моей не бывает. Бывает — артист делает что-то не так. Неважно, в каком он возрасте и в какой фазе развития. Если он харизматичен, он публику зацепит. У молодежи есть окно, которое открыто подобными мероприятиями», — сказал Кулясов во время пресс-конференции в «Татар-информ».

«Рок-музыку запрещали всегда. Не отдавайте свою свободу!»

Основной и завершающий день фестиваля превратился в 7-часовой нонстоп-марафон. После елабужского DarkR3d на разогреве основной программы на сцену поочередно выходили Nalien, казанские корифеи из 80-х «Макс и Ко» и «Холи», рождённые в 90-е «Волга-Волга».

Максим Журавлев

«Рок-музыку всегда запрещали, и сейчас все к этому идёт. Не отдавайте свою свободу!» - завершив выступление, обратился к зрителям солист «Макс и Ко» Максим Журавлев.

«Волга-Волга» на правах соорганизаторов фестиваля запретили молодым рок-группам исполнять кавер-версии известных песен в конкурсных программах, но сами отыграли часовую программу, большая часть которой была представлена именно каверами – от «Тополиного пуха» Иванушек International до «Знаешь ли ты» MakSim и «Фантазера», песни 1989 года Ярослава Евдокимова.

«Сыграли много того, что не собирались играть, и не сыграли много того из того, что планировали. Ну, вот так ложится настроение на сцене», - прощаясь со зрителями сказал Антон Салакаев.

«Я уверен, что рок-музыка стала уже классикой, как джаз»

После «Волги-Волги» публика значительно поредела, фестиваль покинули казанские ностальгисты, сверстники самого коллектива и те, кто помнит апогей славы рокеров 80-х. Остались байкеры и те, кто рос уже на роке 2000-х годов. Продолжил концерт «Дом кукол», исполнивший в числе прочих песню «Внутренний лес» вместе с Денисом Михайловым, солистом группы «Обе-рек», а затем и сам «Обе-рек» отыграл программу, усладив слух рок-меломанов вокалом фронтмена. Денис Михайлов входит в топ-10 голосов русского рока.

Давать жару ближе уже к полуночи вышел Артур Беркут, в прошлом солист «Арии». На песнях этой группы, с которой у музыканта дошло до суда из-за авторских прав, он и поддерживал раж остававшихся слушателей фестиваля. Под занавес Большого зимнего фестиваля музыки-2023 фолк-рок представила группа «Хмельная ворга».

Артур Беркут

Жив ли рок? Конечно! Уверены организаторы фестиваля, ведь иначе у подобных мероприятий не было бы ни столько слушателей, ни молодых последователей, желающих со сцены качать зал.

«Я стал слушать рок в 60-е. И я уверен: если бы Моцарт был жив, – сыграл бы на гитаре и синтезаторе — это 100%. В школе рока детишки шести-семи лет так вваливают! Современные дети так интересуются рок-культурой, причем всеми ее направлениями, что я сам поражаюсь, на сколько это востребовано. Я уверен, что рок-музыка стала уже классикой, как джаз. И будет новый виток ее развития», - подчеркнул один из членов жюри, продюсер и основатель фестиваля Woodstock Russia Игорь Сандлер.

Большой зимний фестиваль музыки объявил конкурс среди рок-меломанов на имя своего проекта. Свой вариант и номер телефона можно было написать на записке и опустить в специальный барабан у бара, заодно поучаствовав в розыгрыше призов от фестиваля. К следующему году, возможно, фестиваль обретёт собственное более лаконичное и брендовое имя.

Фотографии предоставлены организаторами фестиваля