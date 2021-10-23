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Ру Тат
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23 октября 2021  14:00
Полина Шевчук

Байкер-подросток получил тяжелые переломы в ДТП с легковушкой в Казани

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Авария произошла накануне около половины шестого вечера в районе Жилплощадки в Казани.

По предварительным данным, женщина за рулем легковушки Opel не уступила дорогу 14-летнему подростку на питбайке, и сбила его.

«В результате аварии мальчик получил переломы и был доставлен в ДРКБ. Подробности аварии устанавливаются», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.

Кроме того, очевидцы сообщают, что с байкером была его юная подруга, которая также получила травмы.

#дтп #МВД по РТ #авария с байкером
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