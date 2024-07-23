Байкер-медик заехал в РКБ Татарстана во время всероссийского мотопробега

Республиканская клиническая больница Казани приняла необычного гостя. Петр Сергеевич Горохов, байкер и председатель экспертного совета академии тактической медицины и первой помощи Санкт-Петербурга, сделал остановку в рамках своего масштабного мотопробега.

Горохов совершает путешествие длиной 15 тысяч километров от Владивостока до Санкт-Петербурга, посвященное медицинским работникам России. В каждом крупном городе на своем пути он посещает больницы, чтобы лично поблагодарить врачей за их самоотверженный труд и привлечь внимание общественности к важности и благородству их профессии.

Фото: © пресс-служба РКБ Татарстана

Визит в казанскую больницу был кратким, но насыщенным. Встреча состоялась у крыльца приемно-диагностического отделения №1 по адресу Оренбургский тракт, 138, корпус 4. Горохов пообщался с врачами, сделал совместное фото, а медики оставили свои подписи на флаге мотопробега.