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Байкер-медик заехал в РКБ Татарстана во время всероссийского мотопробега
Республиканская клиническая больница Казани приняла необычного гостя. Петр Сергеевич Горохов, байкер и председатель экспертного совета академии тактической медицины и первой помощи Санкт-Петербурга, сделал остановку в рамках своего масштабного мотопробега.
Горохов совершает путешествие длиной 15 тысяч километров от Владивостока до Санкт-Петербурга, посвященное медицинским работникам России. В каждом крупном городе на своем пути он посещает больницы, чтобы лично поблагодарить врачей за их самоотверженный труд и привлечь внимание общественности к важности и благородству их профессии.
Визит в казанскую больницу был кратким, но насыщенным. Встреча состоялась у крыльца приемно-диагностического отделения №1 по адресу Оренбургский тракт, 138, корпус 4. Горохов пообщался с врачами, сделал совместное фото, а медики оставили свои подписи на флаге мотопробега.
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