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Ру Тат
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31 августа 2021  08:23
Полина Шевчук

Байкер и его пассажирка пострадали, влетев в легковушку в центре Казани

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Авария произошла накануне во втором часу дня на улице Ершова неподалеку от ТРК «Корстон».

Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 42-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson не выбрал безопасную скорость и врезался в припаркованный у обочины автомобиль «ВИС».

«В результате аварии водитель и 42-летняя пассажирка мотоцикла получили различные травмы. Медики скорой помощи забрали их в больницу», – уточнили в ГИБДД города.
 

#дтп казань #авария с байкером
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