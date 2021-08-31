Байкер и его пассажирка пострадали, влетев в легковушку в центре Казани

Авария произошла накануне во втором часу дня на улице Ершова неподалеку от ТРК «Корстон».

Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 42-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson не выбрал безопасную скорость и врезался в припаркованный у обочины автомобиль «ВИС».

«В результате аварии водитель и 42-летняя пассажирка мотоцикла получили различные травмы. Медики скорой помощи забрали их в больницу», – уточнили в ГИБДД города.

