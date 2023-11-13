«Байкал» и «Эльбрус» на «материнке»: как IT-суверенитет в России получил импульс в Казани

Рустам Минниханов: «Этот проект – обеспечение независимости нашей страны в области IT»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый завод – это обеспечение независимости нашей страны в области IT

«Сегодня знаковое событие. На этой площадке появился новый завод, который производит платы – пока 300 тысяч, в перспективе ожидаем миллион. Этот проект – обеспечение независимости нашей страны в области IT», – отметил на церемонии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он поблагодарил за поддержку Правительство России, Министерство промышленности и торговли РФ и вручил благодарность Раиса РТ за большой вклад в развитие отрасли информационных технологий коллективу ICL Техно, который и запустил завод.

Василий Шпак: «Ждем от ICL развития не только в части увеличения производства конечных устройств, но и расширения технологических переделов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель министра торговли и промышленности РФ Василий Шпак подчеркнул, что создание производств в области электроники одно из приоритетных направлений в Татарстане. Запуск сегодня новой производственной площадки – яркое тому подтверждение.

«Ждем от ICL развития не только в части увеличения производства конечных устройств, но и расширения технологических переделов», – сказал Василий Шпак.

Он также напомнил, что в Минпромторге России реализуется комплексная экосистема мер поддержки радиоэлектронных предприятий. На развитие отрасли выделяется беспрецедентное финансирование – только в 2024 году заложено больше 211 млрд рублей.

Проект по строительству завода материнских плат в ОЭЗ «Иннополис» поддержали Правительство РТ и Фонд развития промышленности РФ. Общая сумма инвестиций оценивается в 2 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На строительство нового завода потребовалось 2 млрд рублей

Впервые о планах по строительству завода материнских плат в ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана, граничащем с Казанью, стало известно в конце апреля 2021 года. Проект поддержали Правительство РТ и Фонд развития промышленности РФ. Общая сумма инвестиций оценивается в 2 млрд рублей.



«Проект группы ICL – один из самых масштабных, в реализации которых Фонд развития промышленности принимает участие в сфере электроники: 2 млрд рублей инвестиций, из которых 663 млн рублей предоставил ФРП», – прокомментировал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

По словам Роман Петруца, новое производство закрывает растущие потребности группы в материнских платах для компьютерной техники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, новое производство закрывает растущие потребности группы в материнских платах для компьютерной техники. После выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать платами и других участников отечественного рынка электроники, частично замещая импортные поставки.

В ФРП журналистам также сообщили, что Татарстан по числу профинансированных фондом проектов занимает четвертое место в России и второе место в Приволжском федеральном округе. Федеральный Фонд развития промышленности выделил деньги для реализации 76 проектов на общую сумму более 42 млрд рублей. Общие инвестиции по этим проектам составляют 83,4 млрд рублей. При их реализации планируется создание 3,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

На новом предприятии будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В материнские платы будут монтироваться процессоры «Байкал» и «Эльбрус»

Завод площадью более 8 тыс. кв. метров объединил цеха по поверхностному монтажу печатных плат, конвейерные линии производства вычислительной техники и новую тестовую лабораторию. На новом предприятии будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус».

Ранее компания заказывала разработанные собственными инженерами-конструкторами материнские платы у контрактных производителей, сейчас же будет выпускать их самостоятельно и планирует занять не менее 10% российского рынка вычислительного оборудования.

На данный момент продукция компании ICL предназначена в первую очередь для сферы государственного управления, медицинских и образовательных учреждений, розничной торговли и промышленных предприятий. До конца 2023 года планируется выход на розничный рынок – уже в ближайшее время анонсируют новую линейку компьютеров и ноутбуков.

Примерно 96% всей мировой компонентной базы производится в Китае

Компонентную базу для производства своих изделий и оборудование для линий сборки ICL заказывает в Китае, рассказал журналистам во время экскурсии директор завода Игорь Веденеев.

«Примерно 96% всей мировой компонентной базы производится в Китае, этого не нужно стесняться – это данность нашего мира. Более того, уровень глобализации в столь сложной отрасли, как радиоэлектроника достиг такой мощности, что в принципе сейчас ни одна страна в мире не может себя полностью обеспечить ни оборудованием, ни электронными компонентами», – подчеркнул Веденеев.

По его словам, конкурировать с китайскими коллегами в плане производства компонентов для техники будет очень сложно, ведь в Китае их производят в огромных объемах и для всего мира.

«Теоретически мы могли бы производить электронные компоненты в России, но их себестоимость будет выше минимум в 10 раз. Конкурировать очень сложно, но самое главное, что компетенции, разработки сохранены у нас в России, умные головы в стране остались», – отметил директор нового завода ICL.

Игорь Веденеев: «Конкурировать очень сложно, но самое главное, что компетенции, разработки сохранены у нас в России, умные головы в стране остались» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Печатные платы также заказывают в Китае. По словам Веденеева – это отдельная проблема, ведь делать их в большом количестве в России сейчас не под силу практически ни одному производству. «Нам могут сделать не больше 100 плат, но уже сейчас нам их нужно порядка 25 тыс. в месяц», – заключил он.

Раис Татарстана также сегодня провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития группы ICL в Татарстане и индустриального парка «Лаишево» ОЭЗ «Иннополис». «Считаю, что в свое время мы приняли правильное решение по особой зоне “Иннополис”. На площадке в Верхнеуслонском районе у нас сконцентрированы университет и технопарки, а здесь – производства. Индустриальный парк “Лаишево” расположен рядом с Казанью и аэропортом, налажена необходимая инфраструктура – все это дает конкурентные преимущества», – сказал Рустам Минниханов.