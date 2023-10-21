Байден заявил о необходимости нового миропорядка, который могут создать США8

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Человечеству необходим «новый мировой порядок», который заменил бы существовавший последние пятьдесят лет, и Соединенным Штатам под силу его создать. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне (его речь опубликована на сайте Белого дома).

«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде в течение пятидесяти лет, и всё работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок в некотором смысле», — заметил политик.

«И я — несмотря на все ужасные вещи, которые происходят, верьте или нет, я настроен оптимистично. Послушайте, мы находимся в переломном моменте истории — буквально в переломном моменте истории, и это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий», — выразил уверенность Президент США.

«Я хочу, чтобы вы посмотрели на оптимистическую сторону. Если мы сделаем то, что, как я знаю, мы можем сделать, мы сможем изменить историю», — подытожил он.

Байден уже не раз говорил о необходимости выстроить новый миропорядок. Со сходными речами выступал и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Джо Байден заявил о планах подавить Президента РФ Владимира Путина и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.