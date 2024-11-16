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Байден заявил, что жена грозит отправить его в космос
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что его супруга Джилл грозит отправить его в космос. Об этом американский лидер сказал при встрече с президентом Республики Перу Диной Болуарте.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (директору Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллу Нельсону), чтобы он отправил меня в космос», - цитирует Байдена ТАСС.
Причем Байден опасается, что Нельсон согласится помочь Джилл с ее просьбой.
Напомним, Байден с Болуарте обсуждали сотрудничество Штатов и Перу в космосе. Как напомнил на встрече американский лидер, недавно Республика Перу присоединилась к предложению США о нормах поведения в космическом пространстве. Данный документ получил название «Соглашения Артемиды» (назван так в честь американской лунной программы Artemis, то есть «Артемида»). В основе соглашения - принципы Договора о космосе 1967-го.
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