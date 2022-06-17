Байден заявил, что вводил санкции против РФ как главнокомандующий

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что санкции против России были необходимы, хотя введенные жесткие ограничительные меры и привели к росту цен и увеличению политических рисков для Демократической партии на предстоящих выборах в Конгресс. По его словам, он действовал как главнокомандующий, а не как политик.

«Я Президент Соединенных Штатов. Дело не в моем политическом выживании, а в том, что лучше для страны. Без шуток. <...> Что произойдет, если самая сильная держава, НАТО <...> проигнорирует российскую агрессию?» — заметил американский лидер в интервью агентству Associated Press.

Байден также напомнил об угрозе хаоса в Европе, если «Россия продолжит беспрепятственно продвигаться вглубь континента, Китай осмелится захватить Тайвань, а Северная Корея со своими ядерными амбициями станет еще более агрессивной».

При этом Президент США признал, что американцы «очень, очень подавлены» после двух лет пандемии коронавируса, нестабильности в экономике и резкого роста цен на бензин, бьющего по семейным бюджетам. Вместе с тем он заметил, что рецессия «не является неизбежной», и выразил надежду, что Штаты могут получить большее чувство уверенности.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать антироссийские санкции.