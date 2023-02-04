Байден заявил, что власти США «позаботятся» о ситуации с китайским зондом

Администрация США «позаботится» о ситуации с китайским зондом, оказавшимся в воздушном пространстве страны. Об этом заявил Президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

«На авиабазе Хэнкок журналисты попросили главу государства прокомментировать ситуацию вокруг китайского зонда. "Мы позаботимся об этом"», – приводит слова главы государства пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что Байден не пояснил своих слов.

Ранее Пентагон рассказал, что американские военные несколько дней следят за появившимся над севером страны разведывательным воздушным шаром. В Минобороны США решили не сбивать аэростат из-за рисков, связанных с падением обломков.

Представитель МИД Китая уточнил, что это китайский аэростат «и его назначение носит гражданский характер, в частности, зонд используется для метеорологических исследований». Он отметил, что «из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса».